https://ria.ru/20201112/faktory-1584374863.html
Комаровский назвал три фактора заражения коронавирусом
Комаровский назвал три фактора заражения коронавирусом
Врач Евгений Комаровский рассказал в видео на YouTube, что возможность заражения любыми инфекциями зависит от трех факторов: самого вируса, индивидуальной... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:53
2020-11-12T20:53
2020-11-12T22:51
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596249_0:0:916:515_1400x0_80_0_0_9269ed5d2ff96c2ad06bed8e98c416af.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Врач Евгений Комаровский рассказал в видео на YouTube, что возможность заражения любыми инфекциями зависит от трех факторов: самого вируса, индивидуальной восприимчивостью и условиями контакта с вирусом.По его словам, для коронавируса индивидуальная восприимчивость определяется целым набором факторов, начиная возрастом и полом и заканчивая расовой принадлежностью.При этом условия "встречи" с вирусом играют важную роль в вопросе заражения COVID-19."Просто представьте себе. Вы возвращаетесь домой с работы, и вас встретили пять бандитов. Шансов, что вы справитесь с ними крайне мало. Но если вас встретит один бандит, то вы можете его победить или убежать. То есть, вероятность возникновения неприятностей зависит от того, с каким количеством вирусов вы встретитесь", — рассказал он.По его словам, вирусная нагрузка определяет не только возможность заражения, но и тяжесть течения болезни.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 51,5 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали почти 1,276 миллиона человек.В России за время пандемии выявили более 1,858 миллиона случаев коронавируса, свыше 32 тысяч человек скончались, более 1,388 миллиона человек выздоровело.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/put-1584336413.html
https://ria.ru/20201112/zaraznye-1584348901.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596249_0:0:688:515_1400x0_80_0_0_d52ec9eef704509d7eac643fd50ebc0c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений комаровский, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости
. Врач Евгений Комаровский
рассказал в видео на YouTube
, что возможность заражения любыми инфекциями зависит от трех факторов: самого вируса, индивидуальной восприимчивостью и условиями контакта с вирусом.
По его словам, для коронавируса индивидуальная восприимчивость определяется целым набором факторов, начиная возрастом и полом и заканчивая расовой принадлежностью.
При этом условия "встречи" с вирусом играют важную роль в вопросе заражения COVID-19.
"Просто представьте себе. Вы возвращаетесь домой с работы, и вас встретили пять бандитов. Шансов, что вы справитесь с ними крайне мало. Но если вас встретит один бандит, то вы можете его победить или убежать. То есть, вероятность возникновения неприятностей зависит от того, с каким количеством вирусов вы встретитесь", — рассказал он.
По его словам, вирусная нагрузка определяет не только возможность заражения, но и тяжесть течения болезни.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 51,5 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали почти 1,276 миллиона человек.
В России за время пандемии выявили более 1,858 миллиона случаев коронавируса, свыше 32 тысяч человек скончались, более 1,388 миллиона человек выздоровело.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф