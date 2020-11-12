https://ria.ru/20201112/faktory-1584374863.html

Комаровский назвал три фактора заражения коронавирусом

Комаровский назвал три фактора заражения коронавирусом

Врач Евгений Комаровский рассказал в видео на YouTube, что возможность заражения любыми инфекциями зависит от трех факторов: самого вируса, индивидуальной... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:53

2020-11-12T20:53

2020-11-12T22:51

распространение нового коронавируса

евгений комаровский

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Врач Евгений Комаровский рассказал в видео на YouTube, что возможность заражения любыми инфекциями зависит от трех факторов: самого вируса, индивидуальной восприимчивостью и условиями контакта с вирусом.По его словам, для коронавируса индивидуальная восприимчивость определяется целым набором факторов, начиная возрастом и полом и заканчивая расовой принадлежностью.При этом условия "встречи" с вирусом играют важную роль в вопросе заражения COVID-19."Просто представьте себе. Вы возвращаетесь домой с работы, и вас встретили пять бандитов. Шансов, что вы справитесь с ними крайне мало. Но если вас встретит один бандит, то вы можете его победить или убежать. То есть, вероятность возникновения неприятностей зависит от того, с каким количеством вирусов вы встретитесь", — рассказал он.По его словам, вирусная нагрузка определяет не только возможность заражения, но и тяжесть течения болезни.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 51,5 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали почти 1,276 миллиона человек.В России за время пандемии выявили более 1,858 миллиона случаев коронавируса, свыше 32 тысяч человек скончались, более 1,388 миллиона человек выздоровело.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/put-1584336413.html

https://ria.ru/20201112/zaraznye-1584348901.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество