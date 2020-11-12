https://ria.ru/20201112/evrei-1584328406.html

В Российском еврейском конгрессе соберут средства для нуждающихся

В Российском еврейском конгрессе соберут средства для нуждающихся

Онлайн-марафон Российского еврейского конгресса (РЕК), где планируют собрать 10 миллионов рублей на помощь пожилым людям и соцработникам, пройдет 18 ноября,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:12

2020-11-12T17:12

2020-11-12T17:25

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Онлайн-марафон Российского еврейского конгресса (РЕК), где планируют собрать 10 миллионов рублей на помощь пожилым людям и соцработникам, пройдет 18 ноября, сообщили в пресс-службе РЕК."Вечером 18 ноября Российский еврейский конгресс (РЕК) проведет свое крупнейшее мероприятие сезона - ежегодный прием, который в этом году пройдет в формате благотворительного осеннего онлайн-марафона", - рассказали в пресс-службе.Там пояснили, что на собранные средства пожилым передадут продуктовые наборы, патронажных работников, которые ухаживают за лежачими больными, обеспечат защитными средствами. Также средства пойдут на деятельность программ РЕК "Сиделки", "Компаньоны" и "Интеллектуальный патронаж". Всего, по данным РЕК, в этих программах участвуют 464 пожилых подопечных в 46 городах России.Также во время марафона вручат премию Российского еврейского конгресса "Global Influence Award" – "особого знака признательности людям, чья деятельность оказала большое влияние на мир". "На этот раз лауреатами станут премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, один из основателей соц-арта, художник Александр Меламид", - уточнили в пресс-службе.Марафон пройдет 18 ноября с 17 до 20 часов по московскому времени, трансляция будет доступна на сайте акции по адресу https://rjcevent.ru/marafon. Пройдя по этой же ссылке можно будет внести пожертвование. Стать участником марафона может любой желающий.

https://ria.ru/20200522/1571867671.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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