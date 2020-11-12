https://ria.ru/20201112/erevan-1584323889.html

В Ереване протестующие пришли к зданию СНБ

В Ереване протестующие пришли к зданию СНБ

Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:50

2020-11-12T16:50

2020-11-12T17:47

беспорядки в ереване

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ЕРЕВАН, 12 ноя — РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе, пришли к зданию Службы национальной безопасности.Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.В СНБ содержатся задержанные лидеры оппозиции.У входа в здание стоят сотрудники спецподразделения МВД в специальной экипировке и со щитами. Также там находятся около десятка автобусов силовиков. Митингующие высказывают недовольство Пашиняном, но не пытаются ворваться в здание. Ранее протестующие собрались у Института древних рукописей, там прошел короткий митинг.Протесты проходят третий день. Недовольные подписанием договора с Баку армяне скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.Накануне следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка". Задержали десять оппозиционных лидеров, в том числе главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, бывшего вице-спикера парламента Ару Саакяна, экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали документ о прекращении огня, где указано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. После его выступления в армянской столице начались беспорядки.

https://ria.ru/20201112/erevan-1584306995.html

https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, ереван, в мире