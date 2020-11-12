В Ереване протестующие пришли к зданию СНБ
16:50 12.11.2020 (обновлено: 17:47 12.11.2020)
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Вчера, 15:50В центре Еревана прошла акция протеста
В СНБ содержатся задержанные лидеры оппозиции.
У входа в здание стоят сотрудники спецподразделения МВД в специальной экипировке и со щитами. Также там находятся около десятка автобусов силовиков. Митингующие высказывают недовольство Пашиняном, но не пытаются ворваться в здание.
Ранее протестующие собрались у Института древних рукописей, там прошел короткий митинг.
"Эта недееспособная власть должна уйти, чтобы было возможно создать новые условия и возможности для выхода из сложившейся ситуации", — заявил вице-спикер парламента от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян.
Протесты проходят третий день. Недовольные подписанием договора с Баку армяне скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.
Накануне следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка". Задержали десять оппозиционных лидеров, в том числе главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, бывшего вице-спикера парламента Ару Саакяна, экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали документ о прекращении огня, где указано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.
Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.