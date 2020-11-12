https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

Оружие умолкло — Ереван забурлил. Что происходит с властью в Армении

Оружие умолкло — Ереван забурлил. Что происходит с властью в Армении

Под Степанакертом смолкли орудия, теперь возмущением гудит Ереван. Трехстороннее соглашение лидеров России, Азербайджана и Армении протестующие называют... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:00

2020-11-12T08:00

2020-11-12T08:14

никол пашинян

вадим муханов

гагик царукян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын, Галия Ибрагимова. Под Степанакертом смолкли орудия, теперь возмущением гудит Ереван. Трехстороннее соглашение лидеров России, Азербайджана и Армении протестующие называют предательством. Главная мишень для критики — премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, на фронте сложилась катастрофическая для Карабаха военная ситуация, и люди хотят разобраться, кто в этом виноват. О том, что происходит в Ереване и Степанакерте, — в материале РИА Новости.Ярость и разочарованиеОрудия снимаются с позиций. Гаубицы цепляют к грузовикам, колонны медленно тянутся по дорогам. Иногда останавливаются, солдаты греются на еще теплом ноябрьском солнце. Всего два дня назад это было невозможно — автомобили с пушками проносились на полной скорости. Батареи стремительно меняли позиции — "Уралы" съезжали на обочину, расчет сыпался из кузова, разворачивался, давал несколько залпов и несся дальше. Время стоило жизни — жужжание в небе напоминало, что корректировщики с той стороны ищут беспокоящие батареи, чтобы снести их ответным огнем.Но сейчас на передовой в непризнанной республике тихо. На выездных постах люди в форме сообщают — главные события происходят в Армении: "В Ереване беспредел".Митинг в армянской столице 11 ноября перемещался от оперы к зданию правительства, пока не остановился у парламента. "Пашинян — даваджян (предатель. — Прим. ред.)!" — скандировала толпа. К вечеру накал страстей стих, часть протестующих разошлась по улице Баграмяна. Оставшиеся поддерживали ораторов. Общались охотно: раз их не слышат официальные лица, все, что накипело, можно выплеснуть любому интересующемуся.Полицейские задерживали лидеров оппозиции. Одним из первых в руки силовиков попал глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. "Власти в очередной раз идут на это задержание,— прокомментировала Ивета Коноян, пресс-секретарь Царукяна. — Все хорошо понимают: Пашинян хочет перевалить ответственность на других".Царукяна, однако, некоторое время считали союзником Пашиняна. В 2018-м "Процветающая Армения" поддержала назначение премьер-министра. За это, как говорят, члены партии Царукяна получили министерские должности. Но когда новая власть объявила борьбу с коррумпированными элитами, бизнесмен (а некоторые называют его олигархом) одним из первых попал под подозрения.Но все же основной мотив возмущения — подписанное Пашиняном трехстороннее заявление, остановившее войну в Карабахе. Армянское общество не готовили к такому драматичному повороту событий — напротив, убеждали, что все еще может поменяться в пользу Еревана. Поэтому пост премьера, опубликованный в соцсетях в ночь на 10 ноября, сначала сочли фейком. О готовящемся документе не знал даже президент республики.Согласно договоренностям, в регион вошли российские миротворцы, а воюющие стороны остались на занятых позициях. Кроме того, под контроль Баку передадут три района. Болезненно в Армении восприняли и падение Шуши — не только исторического символа, но и города, который позволяет контролировать дорогу в Степанакерт. Горечи добавило ликование в Баку: президент Азербайджана расценил результаты военной кампании как победу.Пашинян объяснял, что армянские силы сражались против превосходящего противника. Но на улицах Еревана оправдания не принимают. На предположение, что у премьер-министра не было выбора в трудной ситуации, яростно возражают."Выбор был! Пашинян добился не того, что Армению признали воюющей страной, а холодного отношения к нам в мире, — сыплет упреками женщина с флагом. — Призывники хотели сражаться в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. — Прим. ред.), а он им сказал: "Сидите дома". Нам рот заткнули!"Мотивы предательского, по мнению митингующих, поведения Пашиняна просты — "он служит Турции, служит Соросу!" "Сорос — друг Алиева и Эрдогана", — уверяет еще одна протестующая.Вопрос, куда же делось воодушевление по поводу Пашиняна двухлетней давности, тоже вызывает бурю эмоций. "Мы не знали! Мы его не выбирали! За него была только небольшая активная масса из просоросовских организаций", — наперебой кричат митингующие. В целом они правы: премьера в Армении выбирает парламент, население голосует за партии. "Нас обманули!" — убеждены демонстранты.Правда, некоторые возражают: столько раздражения накопилось против предыдущего правительства, что были рады и Пашиняну.Не все жители Еревана разделяют ярость собравшихся в центре города. "Почему, когда наши гибли под Шуши, они молчали, а когда наступил мир, все такие храбрые?" — бросает участникам уличной акции случайный прохожий. Ему не отвечают.Перекладывание ответственности "Тема Нагорного Карабаха и до подписания заявления о перемирии влияла на внутриполитическую ситуацию в Армению. Теперь же любая новость о территориальных изменениях будет сказываться на армянской власти. Важно учитывать и то, что многочисленная армянская диаспора негативно оценила новость. Документ восприняли как капитуляцию Армении и все претензии адресуют Пашиняну", — объясняет ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.Эксперт замечает, что до нынешней фазы карабахского конфликта армянское общество лояльно относилось к власти. Курс Пашиняна поддерживали, а ошибки прощали. Но сейчас уровень доверия к премьеру резко снизился."Пашинян скрывал взятие Шуши, писал в соцсетях, что город обороняется. Сейчас его упрекают в том, что, пока он упражнялся в информационной войне, армянская армия несла потери на настоящем поле боя", — добавляет политолог.Он напоминает, что сам Пашинян пришел к власти на волне критики предыдущих лидеров — их обвиняли в коррупции и неспособности укрепить обороноспособность страны. Однако за годы премьерства он едва ли улучшил ситуацию.Армянский политический обозреватель Айк Халятян полагает: аресты оппонентов вряд ли помогут премьеру удержаться у власти."Сейчас Пашинян пытается переложить ответственность на старые элиты, которые ничего не сделали для укрепления обороноспособности страны и погрязли в коррупции. Премьеру кажется, что неприятие народом олигархов и коррупционеров сыграет ему на руку. Но это не так, — объясняет эксперт. — В 2018-м улица надеялась, что он решит проблемы. Сейчас эта же улица намерена его сместить. Даже если он удержится у власти в ближайшие дни, то в среднесрочной перспективе его политической карьере — конец".Негодование жителей Армении вызывает и то, что в подписанном документе не оговорен статус Нагорного Карабаха. По мнению Халатяна, это создает долгосрочные проблемы для армянской стороны."Будет ли окончательно определен статус Нагорного Карабаха — зависит от развития внутриполитической ситуации в Армении, — продолжает он. — Если в ближайшие дни в стране сменится власть, то новое армянское руководство может отказаться подписывать какие-либо соглашения".Но на вопрос, что же будет, если Нагорный Карабах вновь столкнется с наступлением Азербайджана, ответа, похоже, нет ни у экспертов, ни у политиков, ни у разгоряченной ереванской улицы. Впрочем, уже сейчас многие в республике анализируют ошибки, обдумывают действия и нынешних, и предыдущих властей. А главное — размышляют о том, кто возглавит страну в будущем.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, вадим муханов, гагик царукян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире