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https://ria.ru/20201112/elektroshoker-1584297200.html
Дело полицейских, будивших мужчину электрошокером, поступило в суд
Дело полицейских, будивших мужчину электрошокером, поступило в суд
Уголовное дело иркутских полицейских, которые пытались разбудить с помощью электрошокера пассажира такси, что, возможно, привело к его смерти, поступило в суд,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:00
2020-11-12T15:00
россия
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. Уголовное дело иркутских полицейских, которые пытались разбудить с помощью электрошокера пассажира такси, что, возможно, привело к его смерти, поступило в суд, сообщает СУСК РФ по области.Ранее сообщалось, что двое полицейских в Иркутске после смерти мужчины, которого они пытались разбудить с помощью электрошокера, стали фигурантами уголовного дела. Известно, что 24-летний иркутянин в феврале 2020 года, возвращаясь из ночного клуба и находясь в сильном алкогольном опьянении, уснул в такси. Водителю не удавалось разбудить пассажира, и он обратился за помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы. Полицейские для того, чтобы разбудить молодого человека, использовали электрошокер. В итоге пассажир скончался от острой сердечной недостаточности.Уголовное дело заведено по статье о превышение должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий.
https://ria.ru/20201106/draka-1583425321.html
россия
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россия, иркутск, происшествия

Дело полицейских, будивших мужчину электрошокером, поступило в суд

15:00 12.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. Уголовное дело иркутских полицейских, которые пытались разбудить с помощью электрошокера пассажира такси, что, возможно, привело к его смерти, поступило в суд, сообщает СУСК РФ по области.
Ранее сообщалось, что двое полицейских в Иркутске после смерти мужчины, которого они пытались разбудить с помощью электрошокера, стали фигурантами уголовного дела. Известно, что 24-летний иркутянин в феврале 2020 года, возвращаясь из ночного клуба и находясь в сильном алкогольном опьянении, уснул в такси. Водителю не удавалось разбудить пассажира, и он обратился за помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы. Полицейские для того, чтобы разбудить молодого человека, использовали электрошокер. В итоге пассажир скончался от острой сердечной недостаточности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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СК завел дело против полицейского после драки в кафе под Самарой

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Уголовное дело заведено по статье о превышение должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий.
 
РоссияИркутскПроисшествия
 
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