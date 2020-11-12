https://ria.ru/20201112/elektroshoker-1584297200.html

Дело полицейских, будивших мужчину электрошокером, поступило в суд

Дело полицейских, будивших мужчину электрошокером, поступило в суд

Уголовное дело иркутских полицейских, которые пытались разбудить с помощью электрошокера пассажира такси, что, возможно, привело к его смерти, поступило в суд,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:00

2020-11-12T15:00

2020-11-12T15:00

россия

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. Уголовное дело иркутских полицейских, которые пытались разбудить с помощью электрошокера пассажира такси, что, возможно, привело к его смерти, поступило в суд, сообщает СУСК РФ по области.Ранее сообщалось, что двое полицейских в Иркутске после смерти мужчины, которого они пытались разбудить с помощью электрошокера, стали фигурантами уголовного дела. Известно, что 24-летний иркутянин в феврале 2020 года, возвращаясь из ночного клуба и находясь в сильном алкогольном опьянении, уснул в такси. Водителю не удавалось разбудить пассажира, и он обратился за помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы. Полицейские для того, чтобы разбудить молодого человека, использовали электрошокер. В итоге пассажир скончался от острой сердечной недостаточности.Уголовное дело заведено по статье о превышение должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий.

https://ria.ru/20201106/draka-1583425321.html

россия

иркутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иркутск, происшествия