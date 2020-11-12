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https://ria.ru/20201112/dyagilev-1584240724.html
Пермская опера и Курентзис представят в ноябре спецпроект "Дягилев +"
Пермская опера и Курентзис представят в ноябре спецпроект "Дягилев +"
Пермская опера вместе с дирижером Теодором Курентзисом запустят с 18 по 20 ноября специальный проект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев +",... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:31
2020-11-12T11:31
культура
музыка
новости культуры
сергей дягилев
теодор курентзис
пермский театр оперы и балета
пермь
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ПЕРМЬ, 11 ноя - РИА Новости. Пермская опера вместе с дирижером Теодором Курентзисом запустят с 18 по 20 ноября специальный проект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев +", созданный с учетом сложившейся из-за пандемии ситуации, сообщает пресс-служба пермского оперного театра."Теодор Курентзис и Пермская опера представят проект Международного Дягилевского фестиваля в специальном формате, учитывающем реалии пандемического времени — "Дягилев +", — говорится в сообщении.Камерные концерты состоятся в пространстве пятого цеха "Завода Шпагина" с соблюдением мер безопасности.Трехдневный марафон вместит в себя российскую премьеру нового сочинения Алексея Ретинского, Четвертую симфонию Брамса и подборку камерных сочинений от средневековой баллады до мистического струнного "эмбиента" 1960-х. Все произведения прозвучат в исполнении музыкантов оркестра и хора musicAeterna под управлением Федора Леднева и Теодора Курентзиса.Ранее театр отказался от идеи проведения полномасштабного Международного Дягилевского фестиваля в 2020 году из-за ситуации с COVID-19, при этом анонсировал проведение событий фестиваля в течение всего 2020 года.Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспектива художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, который в прошлом году покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета.
https://ria.ru/20191115/1560993968.html
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музыка, новости культуры, сергей дягилев, теодор курентзис, пермский театр оперы и балета, пермь

Пермская опера и Курентзис представят в ноябре спецпроект "Дягилев +"

11:31 12.11.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДирижёр Теодор Курентзис
Дирижёр Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ПЕРМЬ, 11 ноя - РИА Новости. Пермская опера вместе с дирижером Теодором Курентзисом запустят с 18 по 20 ноября специальный проект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев +", созданный с учетом сложившейся из-за пандемии ситуации, сообщает пресс-служба пермского оперного театра.
"Теодор Курентзис и Пермская опера представят проект Международного Дягилевского фестиваля в специальном формате, учитывающем реалии пандемического времени — "Дягилев +", — говорится в сообщении.
Камерные концерты состоятся в пространстве пятого цеха "Завода Шпагина" с соблюдением мер безопасности.
Трехдневный марафон вместит в себя российскую премьеру нового сочинения Алексея Ретинского, Четвертую симфонию Брамса и подборку камерных сочинений от средневековой баллады до мистического струнного "эмбиента" 1960-х. Все произведения прозвучат в исполнении музыкантов оркестра и хора musicAeterna под управлением Федора Леднева и Теодора Курентзиса.
Ранее театр отказался от идеи проведения полномасштабного Международного Дягилевского фестиваля в 2020 году из-за ситуации с COVID-19, при этом анонсировал проведение событий фестиваля в течение всего 2020 года.
Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспектива художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, который в прошлом году покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета.
Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 15.11.2019
15 ноября 2019, 18:22Культура
Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna получили премию Edison Klassiek
 
КультураМузыкаНовости культурыСергей ДягилевТеодор КурентзисПермский театр оперы и балетаПермь
 
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