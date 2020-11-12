https://ria.ru/20201112/dukhi-1584276956.html

Муж подарил супруге духи и чуть не потерял семью

Муж подарил супруге духи и чуть не потерял семью

Пользователь портала Reddit AdOld133 рассказал о том, как безобидный, на первый взгляд подарок супруге, привел к крупной ссоре. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:30

2020-11-12T13:30

2020-11-12T13:30

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователь портала Reddit AdOld133 рассказал о том, как безобидный, на первый взгляд подарок супруге, привел к крупной ссоре.Он поделился, что ранее был женат, однако первая супруга умерла. Мужчина отметил, что до сих пор не смирился с потерей и старается сохранить память о первой жене при помощи различных мелочей. Так, он всегда старался иметь флакон духов, которыми она пользовалась. Похожих ритуалов, как он отметил, придерживаются и другие вдовцы.В какой-то момент он купил их для своей уже второй жены, при этом не объяснив свой выбор. Друзья и семья AdOld133 заметили это, однако пользователь портала попросил их не рассказывать об этом новой супруге. Они согласились, однако посчитали такое поведение нездоровым. Автор поста не согласился с такими утверждениями, отметив, что он никогда не просил супругу сменить прическу или стиль одежды.Он рассказал, что во втором браке находится уже более десяти лет. Однако, один из членов семьи его умершей супруги рассказал нынешней жене о духах. Эта новость одновременно расстроила и разозлила женщину. Кроме того, она стала задаваться вопросом, а действительно ли муж ее любит, или таким образом он пытается "воссоздать" образ умершей. Он пытался успокоить женщину, однако она не послушала егоОднако, по мнению AdOld133, он не сделал ничего плохого. Вся эта ситуация привела к серьезному разладу в их семье.

https://ria.ru/20201027/otkaz-1581798023.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

reddit, общество, в мире