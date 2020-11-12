https://ria.ru/20201112/dtp-1584357742.html

В Кемерово один человек погиб в массовом ДТП

В Кемерово один человек погиб в массовом ДТП

Один человек погиб, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Кемерово, сообщает ГИБДД по... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:56

2020-11-12T18:56

2020-11-12T18:56

россия

кемерово

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_5a64690927e8db344d2da0a50a399d85.jpg

КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Кемерово, сообщает ГИБДД по региону.В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20201111/dtp-1584125041.html

россия

кемерово

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кемерово, происшествия