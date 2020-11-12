В Кемерово один человек погиб в массовом ДТП
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Кемерово, сообщает ГИБДД по региону.
"Около 20.00 (16.00 мск) в дежурную часть УМВД России по городу Кемерово поступил сигнал о ДТП на проспекте Ленина… Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю BMW, который двигался по проспекту Ленина со стороны Пионерского бульвара в сторону улицы Тухачевского. Пытаясь избежать столкновения, водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где произошло ДТП с еще тремя легковыми автомобилями. В результате произошедшего водитель Renault Logan погиб, два его пассажира, среди которых 6-летний ребенок, получили травмы и были госпитализированы", - сообщает ведомство.
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В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.