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В Кемерово один человек погиб в массовом ДТП
В Кемерово один человек погиб в массовом ДТП
Один человек погиб, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Кемерово, сообщает ГИБДД по... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:56
2020-11-12T18:56
россия
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Кемерово, сообщает ГИБДД по региону.В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20201111/dtp-1584125041.html
россия
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россия, кемерово, происшествия

В Кемерово один человек погиб в массовом ДТП

18:56 12.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Кемерово, сообщает ГИБДД по региону.

"Около 20.00 (16.00 мск) в дежурную часть УМВД России по городу Кемерово поступил сигнал о ДТП на проспекте Ленина… Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю BMW, который двигался по проспекту Ленина со стороны Пионерского бульвара в сторону улицы Тухачевского. Пытаясь избежать столкновения, водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где произошло ДТП с еще тремя легковыми автомобилями. В результате произошедшего водитель Renault Logan погиб, два его пассажира, среди которых 6-летний ребенок, получили травмы и были госпитализированы", - сообщает ведомство.

ДТП с участием автомобиля такси и автобуса на улице Большая Академическая в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
 
РоссияКемеровоПроисшествия
 
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