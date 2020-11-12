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На Ставрополье грузовик врезался в патрульную машину

На Ставрополье грузовик врезался в патрульную машину

Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округе, двое полицейских и водитель госпитализированы, сообщает управление... РИА Новости, 12.11.2020

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пятигорск

ессентуки

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округе, двое полицейских и водитель госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону.По предварительным данным, вечером 11 ноября водитель "Камаза" остановился на проезжей части из-за отказа тормозной системы.Отмечается, что двое инспекторов ДПС батальона из Ессентуков и водитель Hyundai госпитализированы в больницу Пятигорска. Водитель "Камаза" не пострадал.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, добавили в УГИБДД.

пятигорск

ессентуки

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, пятигорск, ессентуки, происшествия