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На Ставрополье грузовик врезался в патрульную машину
На Ставрополье грузовик врезался в патрульную машину
Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округе, двое полицейских и водитель госпитализированы, сообщает управление... РИА Новости, 12.11.2020
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пятигорск
ессентуки
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округе, двое полицейских и водитель госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону.По предварительным данным, вечером 11 ноября водитель "Камаза" остановился на проезжей части из-за отказа тормозной системы.Отмечается, что двое инспекторов ДПС батальона из Ессентуков и водитель Hyundai госпитализированы в больницу Пятигорска. Водитель "Камаза" не пострадал.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, добавили в УГИБДД.
пятигорск
ессентуки
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фото, пятигорск, ессентуки, происшествия

На Ставрополье грузовик врезался в патрульную машину

12:11 12.11.2020 (обновлено: 14:32 12.11.2020)
 
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округе, двое полицейских и водитель госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону.
По предварительным данным, вечером 11 ноября водитель "Камаза" остановился на проезжей части из-за отказа тормозной системы.
"Экипаж ДПС, патрулирующий маршрут, предложил помощь водителю грузовика в ремонте, а также обеспечивал безопасность дорожного движения... Утром 12 ноября водитель грузовика Hyundai своевременно не увидел опасность на дороге, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий патрульный автомобиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое инспекторов ДПС батальона из Ессентуков и водитель Hyundai госпитализированы в больницу Пятигорска. Водитель "Камаза" не пострадал.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, добавили в УГИБДД.
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округ
 Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округ
1 из 2
Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округ
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округ
 Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округ
2 из 2
Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округ
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
 
ПятигорскЕссентукиПроисшествия
 
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