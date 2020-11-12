На Ставрополье грузовик врезался в патрульную машину

ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округе, двое полицейских и водитель госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону.По предварительным данным, вечером 11 ноября водитель "Камаза" остановился на проезжей части из-за отказа тормозной системы.Отмечается, что двое инспекторов ДПС батальона из Ессентуков и водитель Hyundai госпитализированы в больницу Пятигорска. Водитель "Камаза" не пострадал.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, добавили в УГИБДД.
ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Грузовик Hyundai столкнулся с патрульной машиной ДПС в Минераловодском городском округе, двое полицейских и водитель госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону.
По предварительным данным, вечером 11 ноября водитель "Камаза" остановился на проезжей части из-за отказа тормозной системы.
"Экипаж ДПС, патрулирующий маршрут, предложил помощь водителю грузовика в ремонте, а также обеспечивал безопасность дорожного движения... Утром 12 ноября водитель грузовика Hyundai своевременно не увидел опасность на дороге, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий патрульный автомобиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое инспекторов ДПС батальона из Ессентуков и водитель Hyundai госпитализированы в больницу Пятигорска. Водитель "Камаза" не пострадал.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, добавили в УГИБДД.
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