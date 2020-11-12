Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201112/draka-1584383088.html
Умер избитый в Минске Роман Бондаренко
Умер избитый в Минске Роман Бондаренко
Белорусская милиция проводит проверку инцидента во дворе на улице Червякова в Минске. Об этом Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель ГУВД... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:08
2020-11-12T22:13
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:132:3167:1913_1400x0_80_0_0_19aacc9f03714d5f3a32fcacbb4c3088.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Белорусская милиция проводит проверку инцидента во дворе на улице Червякова в Минске. Об этом Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич."Выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока версии мы не можем озвучивать. По окончанию проверки будет официальная информация", — приводит издание слова Ганусевич.Смерть мужчины в больнице подтвердили в Министерстве здравоохранения.На сайте ГУВД отмечается, что сообщение о драке поступило накануне около 22:30. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили пострадавшего 31-летнего Романа Бондаренко с телесными повреждениям."Ему вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали", — отмечается в сообщении.Предварительной причиной конфликта в ГУВД считают бело-красно-белые ленточки, развешанные во дворе.Как сообщает корреспондент РИА Новости, на "площади перемен" в четверг вечером собираются люди, чтобы почтить память умершего, соответствующие фото и видео размещены в различных СМИ и Telegram-каналах. Люди зажигают свечи в память о Романе Бондаренко.Двор между улицей Червякова и Сморговским трактом после выборов президента Белоруссии стал известен среди минчан как "площадь перемен". Там регулярно собираются жители, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки территорию двора. На "площади перемен" был создан мурал "диджеи свободы" - трансформаторная будка, на которой жители столицы нарисовали двоих диджеев, включивших песню Виктора Цоя "Перемен" на одном из городских мероприятий в период избирательной кампании.
https://ria.ru/20201111/tikhanovskaya-1584148941.html
https://ria.ru/20201111/lukashenko-1584055598.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_436:0:3167:2048_1400x0_80_0_0_fadfda233850087a48632c2f27f7e78f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Умер избитый в Минске Роман Бондаренко

22:08 12.11.2020 (обновлено: 22:13 12.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Белорусская милиция проводит проверку инцидента во дворе на улице Червякова в Минске. Об этом Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"Выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока версии мы не можем озвучивать. По окончанию проверки будет официальная информация", — приводит издание слова Ганусевич.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 17:04Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила о готовности начать переговоры с властями Белоруссии
Смерть мужчины в больнице подтвердили в Министерстве здравоохранения.
На сайте ГУВД отмечается, что сообщение о драке поступило накануне около 22:30. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили пострадавшего 31-летнего Романа Бондаренко с телесными повреждениям.
"Ему вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали", — отмечается в сообщении.
Предварительной причиной конфликта в ГУВД считают бело-красно-белые ленточки, развешанные во дворе.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, на "площади перемен" в четверг вечером собираются люди, чтобы почтить память умершего, соответствующие фото и видео размещены в различных СМИ и Telegram-каналах. Люди зажигают свечи в память о Романе Бондаренко.
Двор между улицей Червякова и Сморговским трактом после выборов президента Белоруссии стал известен среди минчан как "площадь перемен". Там регулярно собираются жители, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки территорию двора. На "площади перемен" был создан мурал "диджеи свободы" - трансформаторная будка, на которой жители столицы нарисовали двоих диджеев, включивших песню Виктора Цоя "Перемен" на одном из городских мероприятий в период избирательной кампании.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 10:59
Лукашенко пригласил Дуду к диалогу о будущем отношений двух стран
 
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
Лента новостейМолния