https://ria.ru/20201112/draka-1584383088.html

Умер избитый в Минске Роман Бондаренко

Умер избитый в Минске Роман Бондаренко

Белорусская милиция проводит проверку инцидента во дворе на улице Червякова в Минске. Об этом Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель ГУВД... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:08

2020-11-12T22:08

2020-11-12T22:13

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Белорусская милиция проводит проверку инцидента во дворе на улице Червякова в Минске. Об этом Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич."Выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока версии мы не можем озвучивать. По окончанию проверки будет официальная информация", — приводит издание слова Ганусевич.Смерть мужчины в больнице подтвердили в Министерстве здравоохранения.На сайте ГУВД отмечается, что сообщение о драке поступило накануне около 22:30. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили пострадавшего 31-летнего Романа Бондаренко с телесными повреждениям."Ему вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали", — отмечается в сообщении.Предварительной причиной конфликта в ГУВД считают бело-красно-белые ленточки, развешанные во дворе.Как сообщает корреспондент РИА Новости, на "площади перемен" в четверг вечером собираются люди, чтобы почтить память умершего, соответствующие фото и видео размещены в различных СМИ и Telegram-каналах. Люди зажигают свечи в память о Романе Бондаренко.Двор между улицей Червякова и Сморговским трактом после выборов президента Белоруссии стал известен среди минчан как "площадь перемен". Там регулярно собираются жители, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки территорию двора. На "площади перемен" был создан мурал "диджеи свободы" - трансформаторная будка, на которой жители столицы нарисовали двоих диджеев, включивших песню Виктора Цоя "Перемен" на одном из городских мероприятий в период избирательной кампании.

https://ria.ru/20201111/tikhanovskaya-1584148941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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