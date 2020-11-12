https://ria.ru/20201112/draka-1584383088.html
Умер избитый в Минске Роман Бондаренко
Умер избитый в Минске Роман Бондаренко
Белорусская милиция проводит проверку инцидента во дворе на улице Червякова в Минске. Об этом Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель ГУВД... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:08
2020-11-12T22:08
2020-11-12T22:13
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:132:3167:1913_1400x0_80_0_0_19aacc9f03714d5f3a32fcacbb4c3088.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Белорусская милиция проводит проверку инцидента во дворе на улице Червякова в Минске. Об этом Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич."Выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока версии мы не можем озвучивать. По окончанию проверки будет официальная информация", — приводит издание слова Ганусевич.Смерть мужчины в больнице подтвердили в Министерстве здравоохранения.На сайте ГУВД отмечается, что сообщение о драке поступило накануне около 22:30. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили пострадавшего 31-летнего Романа Бондаренко с телесными повреждениям."Ему вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали", — отмечается в сообщении.Предварительной причиной конфликта в ГУВД считают бело-красно-белые ленточки, развешанные во дворе.Как сообщает корреспондент РИА Новости, на "площади перемен" в четверг вечером собираются люди, чтобы почтить память умершего, соответствующие фото и видео размещены в различных СМИ и Telegram-каналах. Люди зажигают свечи в память о Романе Бондаренко.Двор между улицей Червякова и Сморговским трактом после выборов президента Белоруссии стал известен среди минчан как "площадь перемен". Там регулярно собираются жители, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки территорию двора. На "площади перемен" был создан мурал "диджеи свободы" - трансформаторная будка, на которой жители столицы нарисовали двоих диджеев, включивших песню Виктора Цоя "Перемен" на одном из городских мероприятий в период избирательной кампании.
https://ria.ru/20201111/tikhanovskaya-1584148941.html
https://ria.ru/20201111/lukashenko-1584055598.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_436:0:3167:2048_1400x0_80_0_0_fadfda233850087a48632c2f27f7e78f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Белорусская милиция проводит проверку инцидента во дворе на улице Червякова в Минске. Об этом Sputnik Беларусь
сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"Выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока версии мы не можем озвучивать. По окончанию проверки будет официальная информация", — приводит издание слова Ганусевич.
Смерть мужчины в больнице подтвердили в Министерстве здравоохранения.
На сайте ГУВД отмечается, что сообщение о драке поступило накануне около 22:30. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили пострадавшего 31-летнего Романа Бондаренко с телесными повреждениям.
"Ему вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали", — отмечается в сообщении.
Предварительной причиной конфликта в ГУВД считают бело-красно-белые ленточки, развешанные во дворе.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, на "площади перемен" в четверг вечером собираются люди, чтобы почтить память умершего, соответствующие фото и видео размещены в различных СМИ и Telegram-каналах. Люди зажигают свечи в память о Романе Бондаренко.
Двор между улицей Червякова и Сморговским трактом после выборов президента Белоруссии
стал известен среди минчан как "площадь перемен". Там регулярно собираются жители, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки территорию двора. На "площади перемен" был создан мурал "диджеи свободы" - трансформаторная будка, на которой жители столицы нарисовали двоих диджеев, включивших песню Виктора Цоя
"Перемен" на одном из городских мероприятий в период избирательной кампании.