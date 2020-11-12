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Медиавойны
https://ria.ru/20201112/dostup-1584275181.html
YouTube вернул доступ к фильму о крушении MH17
YouTube вернул доступ к фильму о крушении MH17
YouTube вернул доступ к фильму-расследованию украинского журналиста Андрея Лактионова о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году на канале... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:23
2020-11-12T13:23
медиавойны
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
малайзия
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. YouTube вернул доступ к фильму-расследованию украинского журналиста Андрея Лактионова о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году на канале "Украины.ру", сообщается на сайте издания.Ранее издание "Украина.ру" сообщало, что YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования о гибели малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году за два дня до начала слушаний по этому делу в суде в Нидерландах. Фильм был загружен на канал заранее и должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но модераторы YouTube признали фильм "нарушающим принципы и правила платформы и изъяли его еще до премьеры", сообщило издание."Фильм-расследование о гибели MH17 вернули на YouTube-канал издания "Украина.ру" меньше чем за сутки до премьеры, которая была назначена на 19.00 12 ноября. Видеохостинг отреагировал на возмущение в ведущих СМИ России и официальное обращение Роскомнадзора. Правда, ввел ограничение на возрастную аудиторию (18+)", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, премьера фильма состоится 12 ноября в 19.00.Расследование было проведено украинским журналистом Лактионовым, который рассматривает версию о причастности украинских ВВС к крушению Boeing. Фильм был передан в редакцию "Украина.ру" друзьями и соратниками журналиста, который не смог опубликовать его при жизни - Лактионов скончался 12 июня 2020 года.Создатели фильма задались вопросом о причинах смерти украинского летчика Владислава Волошина, одного из подозреваемых по делу о крушении Boeing, который, согласно официальной версии, совершил суицид. По мнению создателей фильма, обстоятельства и реальные причины его гибели остаются неустановленными, потому что тело летчика было кремировано в сжатые сроки. Дело официально закрыто украинскими властями.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201111/roskomnadzor-1584143764.html
https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), малайзия, нидерланды, в мире

YouTube вернул доступ к фильму о крушении MH17

13:23 12.11.2020
 
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. YouTube вернул доступ к фильму-расследованию украинского журналиста Андрея Лактионова о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году на канале "Украины.ру", сообщается на сайте издания.
Ранее издание "Украина.ру" сообщало, что YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования о гибели малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году за два дня до начала слушаний по этому делу в суде в Нидерландах. Фильм был загружен на канал заранее и должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но модераторы YouTube признали фильм "нарушающим принципы и правила платформы и изъяли его еще до премьеры", сообщило издание.
"Фильм-расследование о гибели MH17 вернули на YouTube-канал издания "Украина.ру" меньше чем за сутки до премьеры, которая была назначена на 19.00 12 ноября. Видеохостинг отреагировал на возмущение в ведущих СМИ России и официальное обращение Роскомнадзора. Правда, ввел ограничение на возрастную аудиторию (18+)", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, премьера фильма состоится 12 ноября в 19.00.
Расследование было проведено украинским журналистом Лактионовым, который рассматривает версию о причастности украинских ВВС к крушению Boeing. Фильм был передан в редакцию "Украина.ру" друзьями и соратниками журналиста, который не смог опубликовать его при жизни - Лактионов скончался 12 июня 2020 года.
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Создатели фильма задались вопросом о причинах смерти украинского летчика Владислава Волошина, одного из подозреваемых по делу о крушении Boeing, который, согласно официальной версии, совершил суицид. По мнению создателей фильма, обстоятельства и реальные причины его гибели остаются неустановленными, потому что тело летчика было кремировано в сжатые сроки. Дело официально закрыто украинскими властями.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
МедиавойныMH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)YouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МалайзияНидерландыВ мире
 
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