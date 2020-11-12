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Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20201112/dorogi-1584373751.html
В Ярославской области за год отремонтировали более 300 километров дорог
В Ярославской области за год отремонтировали более 300 километров дорог
Более 300 километров дорог отремонтировали в Ярославской области в 2020 году, из них 179 километров – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:42
2020-11-12T20:42
ярославская область
дмитрий миронов
дмитрий степаненко
ярославская область
рыбинск
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Более 300 километров дорог отремонтировали в Ярославской области в 2020 году, из них 179 километров – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в будущем году число отремонтированных по нацпроекту дорог планируется увеличить в 1,3 раза, сообщило правительство региона.Сообщается, что в 2020 году в нормативное состояние приведено более 300 километров автомобильных дорог и 793 погонных метра мостов областной и муниципальной собственности."Мы видим, что ситуация в дорожной отрасли Ярославской области меняется к лучшему. Только благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" каждый год растут объемы работ. Для сравнения: в 2017 году отремонтировали 76 километров дорог, в этом году – 179 километров, в плане на 2021 год – 238 километров", - сообщил председатель правительства региона Дмитрий Степаненко.Он подчеркнул, что за последние три года на треть возрос и объем средств, направляемых на развитие дорожного хозяйства, таких объемов дорожных работ в регионе не было много лет. В 2020 году по нацпроекту, который на территории региона реализует областное правительство, специалисты приводят в нормативное состояние 57 объектов (дороги и светофоры). По программе "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" областным правительством предусмотрены средства в объеме 4,162 миллиарда рублей."При содействии губернатора Дмитрия Миронова из федерального бюджета в 2020 году вновь были выделены средства на приведение в порядок улично-дорожной сети Рыбинска. В этом году обновлено 13 объектов. За последние три года город получил субсидии общим объемом более 1,3 миллиарда рублей. Отремонтировано порядка 50 километров дорог", - говорится в сообщении.Нормативное состояние региональных дорог улучшилось с 35,4% в 2017 году до 40,1% в 2020 году, в границах Ярославской агломерации за этот же период – с 52% до 65% соответственно, подчеркивают власти."На всех этапах работ, на всех без исключения объектах дорожной сети области осуществляется многоступенчатый контроль качества: работает технический надзор служб заказчиков, выезжают депутаты, общественность. Первыми выполнение работ визуально оценивают общественники, делают свои замечания. Образцы асфальтового покрытия проверяют в лаборатории. Работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" контролируют федеральные кураторы", - отметил зампредседателя правительства региона Виктор Неженец.
https://ria.ru/20201110/turisty-1583960338.html
https://ria.ru/20201112/izolyatsiya-1584256446.html
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дмитрий миронов, дмитрий степаненко, ярославская область, рыбинск, общество

В Ярославской области за год отремонтировали более 300 километров дорог

20:42 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Более 300 километров дорог отремонтировали в Ярославской области в 2020 году, из них 179 километров – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в будущем году число отремонтированных по нацпроекту дорог планируется увеличить в 1,3 раза, сообщило правительство региона.
Сообщается, что в 2020 году в нормативное состояние приведено более 300 километров автомобильных дорог и 793 погонных метра мостов областной и муниципальной собственности.
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"Мы видим, что ситуация в дорожной отрасли Ярославской области меняется к лучшему. Только благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" каждый год растут объемы работ. Для сравнения: в 2017 году отремонтировали 76 километров дорог, в этом году – 179 километров, в плане на 2021 год – 238 километров", - сообщил председатель правительства региона Дмитрий Степаненко.
Он подчеркнул, что за последние три года на треть возрос и объем средств, направляемых на развитие дорожного хозяйства, таких объемов дорожных работ в регионе не было много лет. В 2020 году по нацпроекту, который на территории региона реализует областное правительство, специалисты приводят в нормативное состояние 57 объектов (дороги и светофоры). По программе "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" областным правительством предусмотрены средства в объеме 4,162 миллиарда рублей.
"При содействии губернатора Дмитрия Миронова из федерального бюджета в 2020 году вновь были выделены средства на приведение в порядок улично-дорожной сети Рыбинска. В этом году обновлено 13 объектов. За последние три года город получил субсидии общим объемом более 1,3 миллиарда рублей. Отремонтировано порядка 50 километров дорог", - говорится в сообщении.
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Нормативное состояние региональных дорог улучшилось с 35,4% в 2017 году до 40,1% в 2020 году, в границах Ярославской агломерации за этот же период – с 52% до 65% соответственно, подчеркивают власти.
"На всех этапах работ, на всех без исключения объектах дорожной сети области осуществляется многоступенчатый контроль качества: работает технический надзор служб заказчиков, выезжают депутаты, общественность. Первыми выполнение работ визуально оценивают общественники, делают свои замечания. Образцы асфальтового покрытия проверяют в лаборатории. Работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" контролируют федеральные кураторы", - отметил зампредседателя правительства региона Виктор Неженец.
 
Ярославская областьДмитрий МироновДмитрий СтепаненкоЯрославская областьРыбинскОбщество
 
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