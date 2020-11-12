https://ria.ru/20201112/dorogi-1584373751.html

В Ярославской области за год отремонтировали более 300 километров дорог

В Ярославской области за год отремонтировали более 300 километров дорог

Более 300 километров дорог отремонтировали в Ярославской области в 2020 году, из них 179 километров – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные... РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T20:42

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ярославская область

дмитрий миронов

дмитрий степаненко

ярославская область

рыбинск

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Более 300 километров дорог отремонтировали в Ярославской области в 2020 году, из них 179 километров – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в будущем году число отремонтированных по нацпроекту дорог планируется увеличить в 1,3 раза, сообщило правительство региона.Сообщается, что в 2020 году в нормативное состояние приведено более 300 километров автомобильных дорог и 793 погонных метра мостов областной и муниципальной собственности."Мы видим, что ситуация в дорожной отрасли Ярославской области меняется к лучшему. Только благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" каждый год растут объемы работ. Для сравнения: в 2017 году отремонтировали 76 километров дорог, в этом году – 179 километров, в плане на 2021 год – 238 километров", - сообщил председатель правительства региона Дмитрий Степаненко.Он подчеркнул, что за последние три года на треть возрос и объем средств, направляемых на развитие дорожного хозяйства, таких объемов дорожных работ в регионе не было много лет. В 2020 году по нацпроекту, который на территории региона реализует областное правительство, специалисты приводят в нормативное состояние 57 объектов (дороги и светофоры). По программе "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" областным правительством предусмотрены средства в объеме 4,162 миллиарда рублей."При содействии губернатора Дмитрия Миронова из федерального бюджета в 2020 году вновь были выделены средства на приведение в порядок улично-дорожной сети Рыбинска. В этом году обновлено 13 объектов. За последние три года город получил субсидии общим объемом более 1,3 миллиарда рублей. Отремонтировано порядка 50 километров дорог", - говорится в сообщении.Нормативное состояние региональных дорог улучшилось с 35,4% в 2017 году до 40,1% в 2020 году, в границах Ярославской агломерации за этот же период – с 52% до 65% соответственно, подчеркивают власти."На всех этапах работ, на всех без исключения объектах дорожной сети области осуществляется многоступенчатый контроль качества: работает технический надзор служб заказчиков, выезжают депутаты, общественность. Первыми выполнение работ визуально оценивают общественники, делают свои замечания. Образцы асфальтового покрытия проверяют в лаборатории. Работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" контролируют федеральные кураторы", - отметил зампредседателя правительства региона Виктор Неженец.

https://ria.ru/20201110/turisty-1583960338.html

https://ria.ru/20201112/izolyatsiya-1584256446.html

ярославская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, дмитрий степаненко, ярославская область, рыбинск, общество