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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201112/dorogi-1584271232.html
В Тюменской области по нацпроекту отремонтирован 191 километр дорог
В Тюменской области по нацпроекту отремонтирован 191 километр дорог
В Тюменской области в текущем году отремонтировано более 190 километров федеральных, региональных и местных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:09
2020-11-12T13:09
тюменская область
дороги
ремонт
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ТЮМЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. В Тюменской области в текущем году отремонтировано более 190 километров федеральных, региональных и местных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", cообщает главное управление строительства региона.Кроме того, в этом году в нацпроект вошли два крупных объекта тюменской инфраструктуры, один из них — реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Работы там были завершены раньше срока.Второй объект — строительство дороги по улице Мельникайте от моста через реку Тура до улицы Дружбы. Движение здесь будет организовано по двум трехполосным проезжим частям протяженностью 1470 метров с разделительной полосой. Кроме того, будут обустроены пешеходная и велосипедная зоны. Работы планируется закончить в середине ноября.
https://ria.ru/20201111/kurorty-1584137148.html
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дороги, ремонт

В Тюменской области по нацпроекту отремонтирован 191 километр дорог

13:09 12.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. В Тюменской области в текущем году отремонтировано более 190 километров федеральных, региональных и местных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", cообщает главное управление строительства региона.
"За 2020 год отремонтировано 191 километр дорог, из них 15 километров дорог федерального значения, 27,9 километра региональных дорог вне Тюменской агломерации (за пределами Тюмени и Тюменского района), 34 километра региональных дорог в агломерации, 24,77 километра местных дорог в Тюмени и 74,72 километра дорог Тюменского района", - уточнили в департаменте.
Кроме того, в этом году в нацпроект вошли два крупных объекта тюменской инфраструктуры, один из них — реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Работы там были завершены раньше срока.
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Второй объект — строительство дороги по улице Мельникайте от моста через реку Тура до улицы Дружбы. Движение здесь будет организовано по двум трехполосным проезжим частям протяженностью 1470 метров с разделительной полосой. Кроме того, будут обустроены пешеходная и велосипедная зоны. Работы планируется закончить в середине ноября.
 
Тюменская областьДорогиРемонт
 
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