https://ria.ru/20201112/dorogi-1584271232.html

В Тюменской области по нацпроекту отремонтирован 191 километр дорог

В Тюменской области по нацпроекту отремонтирован 191 километр дорог

В Тюменской области в текущем году отремонтировано более 190 километров федеральных, региональных и местных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:09

2020-11-12T13:09

2020-11-12T13:09

тюменская область

дороги

ремонт

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ТЮМЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. В Тюменской области в текущем году отремонтировано более 190 километров федеральных, региональных и местных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", cообщает главное управление строительства региона.Кроме того, в этом году в нацпроект вошли два крупных объекта тюменской инфраструктуры, один из них — реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Работы там были завершены раньше срока.Второй объект — строительство дороги по улице Мельникайте от моста через реку Тура до улицы Дружбы. Движение здесь будет организовано по двум трехполосным проезжим частям протяженностью 1470 метров с разделительной полосой. Кроме того, будут обустроены пешеходная и велосипедная зоны. Работы планируется закончить в середине ноября.

https://ria.ru/20201111/kurorty-1584137148.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги, ремонт