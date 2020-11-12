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В Москве завершился ремонт дорог в рамках подготовки к зиме
В Москве завершился ремонт дорог в рамках подготовки к зиме
Работы по текущему ремонту дорог в рамках подготовки к зиме завершились в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:50
2020-11-12T07:50
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Работы по текущему ремонту дорог в рамках подготовки к зиме завершились в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что одна из главных задач ремонта - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП."Ежедневно в работах были задействованы 9 тысяч человек и 6 тысяч единиц специализированной техники", - сказал заммэра.По его словам, в 2020 году ремонт асфальтобетонного покрытия был выполнен на участках МКАД, ТТК, Садового кольца, Ленинградского и Варшавского шоссе, Ленинского и Севастопольского проспектов, проспекта Мира, на всем протяжении Алтуфьевского и Коровинского шоссе, Большой Академической, Крылатской и Молодогвардейской улиц, Центральной аллее ВДНХ и на других значимых объектах.Заместитель мэра отдельно отметил ремонт дорожного покрытия на Тверской улице, где менее чем за двое суток заменили асфальт на участке длиной 1,3 километра."Наши специалисты использовали современную технологию бесшовной укладки "единым ковром". Она позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения", - сообщил Бирюков.По его словам, в настоящее время в городе завершаются работы по благоустройству, в рамках которых на ряде участков дорог ведется замена асфальтобетонного покрытия.
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москва, общество

В Москве завершился ремонт дорог в рамках подготовки к зиме

07:50 12.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУкладка асфальта
Укладка асфальта - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Работы по текущему ремонту дорог в рамках подготовки к зиме завершились в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт на всех объектах завершен в установленный срок. Несмотря на то, что из-за непростой эпидемиологической ситуации работы начались позже, весь запланированный объем выполнен. Всего отремонтировано 19,5 миллионов квадратных метров дорожных покрытий", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что одна из главных задач ремонта - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП.
"Ежедневно в работах были задействованы 9 тысяч человек и 6 тысяч единиц специализированной техники", - сказал заммэра.
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По его словам, в 2020 году ремонт асфальтобетонного покрытия был выполнен на участках МКАД, ТТК, Садового кольца, Ленинградского и Варшавского шоссе, Ленинского и Севастопольского проспектов, проспекта Мира, на всем протяжении Алтуфьевского и Коровинского шоссе, Большой Академической, Крылатской и Молодогвардейской улиц, Центральной аллее ВДНХ и на других значимых объектах.
Заместитель мэра отдельно отметил ремонт дорожного покрытия на Тверской улице, где менее чем за двое суток заменили асфальт на участке длиной 1,3 километра.
"Наши специалисты использовали современную технологию бесшовной укладки "единым ковром". Она позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения", - сообщил Бирюков.
По его словам, в настоящее время в городе завершаются работы по благоустройству, в рамках которых на ряде участков дорог ведется замена асфальтобетонного покрытия.
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