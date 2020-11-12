https://ria.ru/20201112/donbass-1584391586.html

Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения

Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения

Активизация попыток представителей Киева отказаться от выполнения обязательств по минским соглашениям вызывает большую тревогу, крайне востребована реакция... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T23:36

2020-11-12T23:36

2020-11-12T23:36

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ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Активизация попыток представителей Киева отказаться от выполнения обязательств по минским соглашениям вызывает большую тревогу, крайне востребована реакция французских и германских партнеров по "нормандскому" формату, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Владимир Жеглов."Активизация попыток представителей Украины отказаться от выполнения обязательств по "комплексу мер" и переписать минские соглашения вызывает большую тревогу. В этих условиях крайне востребована реакция французских и германских партнеров по "нормандскому" формату, являющихся, наряду с Россией, сопосредниками процесса урегулирования кризиса на Украине. Рассчитываем на действенный отклик на послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес своих коллег из Франции и Германии ­– Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса, в котором он обратил внимание на последние комментарии представителей Киева", - заявил Жеглов на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть колоссальные претензии к Берлину и Парижу по урегулированию на Украине, важно, чтобы ФРГ и Франция заставили Киев уважать минские соглашения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки

https://ria.ru/20201111/zhirinovskiy-1584163085.html

https://ria.ru/20201111/donbass-1584186779.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, хайко маас, донбасс, сергей лавров, франция, германия, украина, в мире