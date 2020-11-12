https://ria.ru/20201112/donbass-1584296622.html

В Госдуме оценили идею Киева переселить россиян из Донбасса

В Госдуме оценили идею Киева переселить россиян из Донбасса

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сообщил РИА Новости, что предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:55

2020-11-12T14:55

2020-11-12T14:55

служба безопасности украины

верховная рада украины

сергей железняк

германия

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сообщил РИА Новости, что предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса очень ему напоминает события в Германии 30-х годов, когда пришедшие к власти нацисты готовились к этническим чисткам.Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте."Инициатива, рожденная в кабмине Украины и касающаяся так называемого интернирования в специальные лагеря граждан России на территории Украины, является прямой угрозой геноцида россиянам и всему русскоговорящему населению. Администрация Зеленского таким образом ярко вскрыла свою людоедскую сущность", - считает парламентарий.Железняк заявил, что эту идею, очевидно, подсказали руководству в Киеве "нациствующие элементы, продолжающие диктовать свои законы на Украине".Он отметил, что подобные инициативы могут также являться предвестниками подготовки Украины "к очередному марш-броску на Донбасс в надежде вернуть регион под управление Киева"."Идеи об интернировании и спецлагерях уж очень напоминают события в Германии 30-х годов, когда пришедшие к власти нацисты готовились к этническим чисткам. Чем это закончилось, помнит весь мир, кроме забывчивых и плохо изучающих исторический опыт украинских политиканов", - сказал депутат.Железняк добавил, что киевские власти пытаются развязать себе руки и угрожают открыто преследовать всех русскоязычных граждан, в первую очередь жителей Донбасса, получивших российские паспорта.

https://ria.ru/20201112/donbass-1584294950.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба безопасности украины, верховная рада украины, сергей железняк, германия, киев, украина, в мире