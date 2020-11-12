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https://ria.ru/20201112/donbass-1584296622.html
В Госдуме оценили идею Киева переселить россиян из Донбасса
В Госдуме оценили идею Киева переселить россиян из Донбасса
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сообщил РИА Новости, что предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:55
2020-11-12T14:55
служба безопасности украины
верховная рада украины
сергей железняк
германия
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сообщил РИА Новости, что предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса очень ему напоминает события в Германии 30-х годов, когда пришедшие к власти нацисты готовились к этническим чисткам.Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте."Инициатива, рожденная в кабмине Украины и касающаяся так называемого интернирования в специальные лагеря граждан России на территории Украины, является прямой угрозой геноцида россиянам и всему русскоговорящему населению. Администрация Зеленского таким образом ярко вскрыла свою людоедскую сущность", - считает парламентарий.Железняк заявил, что эту идею, очевидно, подсказали руководству в Киеве "нациствующие элементы, продолжающие диктовать свои законы на Украине".Он отметил, что подобные инициативы могут также являться предвестниками подготовки Украины "к очередному марш-броску на Донбасс в надежде вернуть регион под управление Киева"."Идеи об интернировании и спецлагерях уж очень напоминают события в Германии 30-х годов, когда пришедшие к власти нацисты готовились к этническим чисткам. Чем это закончилось, помнит весь мир, кроме забывчивых и плохо изучающих исторический опыт украинских политиканов", - сказал депутат.Железняк добавил, что киевские власти пытаются развязать себе руки и угрожают открыто преследовать всех русскоязычных граждан, в первую очередь жителей Донбасса, получивших российские паспорта.
https://ria.ru/20201112/donbass-1584294950.html
https://ria.ru/20201111/zhirinovskiy-1584163085.html
германия
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служба безопасности украины, верховная рада украины, сергей железняк, германия, киев, украина, в мире

В Госдуме оценили идею Киева переселить россиян из Донбасса

14:55 12.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сообщил РИА Новости, что предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса очень ему напоминает события в Германии 30-х годов, когда пришедшие к власти нацисты готовились к этническим чисткам.
Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
14:46
Косачев оценил идею Киева переселить россиян из Донбасса
"Инициатива, рожденная в кабмине Украины и касающаяся так называемого интернирования в специальные лагеря граждан России на территории Украины, является прямой угрозой геноцида россиянам и всему русскоговорящему населению. Администрация Зеленского таким образом ярко вскрыла свою людоедскую сущность", - считает парламентарий.
Железняк заявил, что эту идею, очевидно, подсказали руководству в Киеве "нациствующие элементы, продолжающие диктовать свои законы на Украине".
Он отметил, что подобные инициативы могут также являться предвестниками подготовки Украины "к очередному марш-броску на Донбасс в надежде вернуть регион под управление Киева".
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Жириновский назвал идею Киева переселить россиян из Донбасса фашизмом
"Идеи об интернировании и спецлагерях уж очень напоминают события в Германии 30-х годов, когда пришедшие к власти нацисты готовились к этническим чисткам. Чем это закончилось, помнит весь мир, кроме забывчивых и плохо изучающих исторический опыт украинских политиканов", - сказал депутат.
Железняк добавил, что киевские власти пытаются развязать себе руки и угрожают открыто преследовать всех русскоязычных граждан, в первую очередь жителей Донбасса, получивших российские паспорта.
 
Служба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныСергей ЖелезнякГерманияКиевУкраинаВ мире
 
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