В Госдуме оценили идею Киева переселить россиян из Донбасса
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сообщил РИА Новости, что предложение украинского кабмина принудительно отселять россиян из Донбасса очень ему напоминает события в Германии 30-х годов, когда пришедшие к власти нацисты готовились к этническим чисткам.
Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.
"Инициатива, рожденная в кабмине Украины и касающаяся так называемого интернирования в специальные лагеря граждан России на территории Украины, является прямой угрозой геноцида россиянам и всему русскоговорящему населению. Администрация Зеленского таким образом ярко вскрыла свою людоедскую сущность", - считает парламентарий.
Железняк заявил, что эту идею, очевидно, подсказали руководству в Киеве "нациствующие элементы, продолжающие диктовать свои законы на Украине".
Он отметил, что подобные инициативы могут также являться предвестниками подготовки Украины "к очередному марш-броску на Донбасс в надежде вернуть регион под управление Киева".
"Идеи об интернировании и спецлагерях уж очень напоминают события в Германии 30-х годов, когда пришедшие к власти нацисты готовились к этническим чисткам. Чем это закончилось, помнит весь мир, кроме забывчивых и плохо изучающих исторический опыт украинских политиканов", - сказал депутат.
Железняк добавил, что киевские власти пытаются развязать себе руки и угрожают открыто преследовать всех русскоязычных граждан, в первую очередь жителей Донбасса, получивших российские паспорта.