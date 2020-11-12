ДНР обвинила силовиков в обстреле из минометов села на юге республики
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в четверг утром обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 12 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – ред.) – Ленинское, выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.