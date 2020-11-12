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https://ria.ru/20201112/dogovor-1584291291.html
Лавров осудил действия США после выхода из Договора по открытому небу
Лавров осудил действия США после выхода из Договора по открытому небу
США активно "обрабатывают" тех, кто остается в Договоре по открытому небу (ДОН), чтобы они передавали данные Вашингтону, это непорядочно, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:34
2020-11-12T15:11
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. США активно "обрабатывают" тех, кто остается в Договоре по открытому небу (ДОН), чтобы они передавали данные Вашингтону, это непорядочно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американцы, мы знаем, сейчас активно "обрабатывают" натовцев, всех своих партнеров, которые остаются в Договоре об открытом небе, требуя от них подписать какие-то бумаги - о том, что когда они будут уже без Соединенных Штатов оставаться в этом договоре, чтобы данные, которые западники будут получать от полетов над Российской Федерацией, они потихонечку передавали Соединенным Штатам. Порядочно? Совсем не порядочно", - сказал министр."Мы будем, если Договор захотят оставить в силе и если мы хотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно нам юридически подтвердить, что они, во-первых, не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории, есть там американские базы или нет, - это их территории, западных стран, остающихся в договоре. И, во-вторых, что они категорически обязуются не передавать данные (Соединенным Штатам) о полетах над Российской Федерацией", - добавил Лавров."Одновременно они (США - ред.) заставляют своих союзников, что в случае если договор будет продолжать действовать, когда Россия будет запрашивать полеты над Европой и другими западными странами, которые остаются в договоре, чтобы эти страны запрещали летать над военными объектами США в этих странах. Это грубейшее нарушение договора. Но американцы, мы это знаем, заставляют своих партнеров выставлять нам такие требования", - сказал Лавров в ходе онлайн пресс-конференции."Мы, естественно, с этим смириться не сможем и будем, если договор захотят оставить в силе и если мы хотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно нам юридически подтвердить, что они не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории, есть там американские базы или нет, это территория западных стран, остающихся в договоре", - добавил министр.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
https://ria.ru/20201007/dogovor-1578587799.html
https://ria.ru/20200717/1574471454.html
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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Лавров осудил действия США после выхода из Договора по открытому небу

14:34 12.11.2020 (обновлено: 15:11 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. США активно "обрабатывают" тех, кто остается в Договоре по открытому небу (ДОН), чтобы они передавали данные Вашингтону, это непорядочно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас они выходят из Договора об открытом небе. И в договоре сказано, что данные, которые получают в результате полетов в рамках "открытого неба", должны предоставляться всем другим участникам этого Договора. То есть неучастникам они не должны предоставляться", - отметил Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.
"Американцы, мы знаем, сейчас активно "обрабатывают" натовцев, всех своих партнеров, которые остаются в Договоре об открытом небе, требуя от них подписать какие-то бумаги - о том, что когда они будут уже без Соединенных Штатов оставаться в этом договоре, чтобы данные, которые западники будут получать от полетов над Российской Федерацией, они потихонечку передавали Соединенным Штатам. Порядочно? Совсем не порядочно", - сказал министр.
"Мы будем, если Договор захотят оставить в силе и если мы хотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно нам юридически подтвердить, что они, во-первых, не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории, есть там американские базы или нет, - это их территории, западных стран, остающихся в договоре. И, во-вторых, что они категорически обязуются не передавать данные (Соединенным Штатам) о полетах над Российской Федерацией", - добавил Лавров.
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"Одновременно они (США - ред.) заставляют своих союзников, что в случае если договор будет продолжать действовать, когда Россия будет запрашивать полеты над Европой и другими западными странами, которые остаются в договоре, чтобы эти страны запрещали летать над военными объектами США в этих странах. Это грубейшее нарушение договора. Но американцы, мы это знаем, заставляют своих партнеров выставлять нам такие требования", - сказал Лавров в ходе онлайн пресс-конференции.
"Мы, естественно, с этим смириться не сможем и будем, если договор захотят оставить в силе и если мы хотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно нам юридически подтвердить, что они не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории, есть там американские базы или нет, это территория западных стран, остающихся в договоре", - добавил министр.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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