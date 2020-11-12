https://ria.ru/20201112/dogovor-1584291291.html

Лавров осудил действия США после выхода из Договора по открытому небу

Лавров осудил действия США после выхода из Договора по открытому небу

США активно "обрабатывают" тех, кто остается в Договоре по открытому небу (ДОН), чтобы они передавали данные Вашингтону, это непорядочно, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:34

2020-11-12T14:34

2020-11-12T15:11

выход сша из договора по открытому небу

россия

договор по открытому небу

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. США активно "обрабатывают" тех, кто остается в Договоре по открытому небу (ДОН), чтобы они передавали данные Вашингтону, это непорядочно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американцы, мы знаем, сейчас активно "обрабатывают" натовцев, всех своих партнеров, которые остаются в Договоре об открытом небе, требуя от них подписать какие-то бумаги - о том, что когда они будут уже без Соединенных Штатов оставаться в этом договоре, чтобы данные, которые западники будут получать от полетов над Российской Федерацией, они потихонечку передавали Соединенным Штатам. Порядочно? Совсем не порядочно", - сказал министр."Мы будем, если Договор захотят оставить в силе и если мы хотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно нам юридически подтвердить, что они, во-первых, не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории, есть там американские базы или нет, - это их территории, западных стран, остающихся в договоре. И, во-вторых, что они категорически обязуются не передавать данные (Соединенным Штатам) о полетах над Российской Федерацией", - добавил Лавров."Одновременно они (США - ред.) заставляют своих союзников, что в случае если договор будет продолжать действовать, когда Россия будет запрашивать полеты над Европой и другими западными странами, которые остаются в договоре, чтобы эти страны запрещали летать над военными объектами США в этих странах. Это грубейшее нарушение договора. Но американцы, мы это знаем, заставляют своих партнеров выставлять нам такие требования", - сказал Лавров в ходе онлайн пресс-конференции."Мы, естественно, с этим смириться не сможем и будем, если договор захотят оставить в силе и если мы хотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно нам юридически подтвердить, что они не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории, есть там американские базы или нет, это территория западных стран, остающихся в договоре", - добавил министр.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.

https://ria.ru/20201007/dogovor-1578587799.html

https://ria.ru/20200717/1574471454.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире