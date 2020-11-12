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https://ria.ru/20201112/dogovor-1584266765.html
Лавров прокомментировал предложение продлить договор СНВ-3 без условий
Лавров прокомментировал предложение продлить договор СНВ-3 без условий
Предложение России продлить с США Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не является признаком слабости Москвы, как то пытается... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:55
2020-11-12T13:02
москва
сша
договор снв-3
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Предложение России продлить с США Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не является признаком слабости Москвы, как то пытается представить американская сторона, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Все могут выиграть в этой ситуации, если говорить про договор СНВ, исключительно в случае продления этого договора без предварительных условий. Что мы и предложили еще более года назад, и вокруг чего американцы вдруг почему-то стали искать признаки нашей слабости, заинтересованности обязательно продлить договор любой ценой. Стали выдвигать неприемлемые требования", - сказал Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.Российский министр назвал "суетливыми" последние заявления уходящей американской администрации по вопросу возможного продления договора СНВ-3.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201110/putin-1583966546.html
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москва, сша, договор снв-3, сергей лавров, в мире

Лавров прокомментировал предложение продлить договор СНВ-3 без условий

12:55 12.11.2020 (обновлено: 13:02 12.11.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Предложение России продлить с США Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не является признаком слабости Москвы, как то пытается представить американская сторона, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Все могут выиграть в этой ситуации, если говорить про договор СНВ, исключительно в случае продления этого договора без предварительных условий. Что мы и предложили еще более года назад, и вокруг чего американцы вдруг почему-то стали искать признаки нашей слабости, заинтересованности обязательно продлить договор любой ценой. Стали выдвигать неприемлемые требования", - сказал Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 16:51
Путин рассказал о значении договора об СНВ
Российский министр назвал "суетливыми" последние заявления уходящей американской администрации по вопросу возможного продления договора СНВ-3.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 17:50
США и Россия хотят продлить СНВ-3, вопрос в условиях, заявил Биган
 
МоскваСШАДоговор СНВ-3Сергей ЛавровВ мире
 
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