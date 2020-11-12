https://ria.ru/20201112/dogovor-1584266765.html

Лавров прокомментировал предложение продлить договор СНВ-3 без условий

Лавров прокомментировал предложение продлить договор СНВ-3 без условий

Предложение России продлить с США Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не является признаком слабости Москвы, как то пытается... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:55

2020-11-12T12:55

2020-11-12T13:02

москва

сша

договор снв-3

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579617275_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_fb16a2a73bf3085e7fa00021ce93fdcd.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Предложение России продлить с США Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не является признаком слабости Москвы, как то пытается представить американская сторона, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Все могут выиграть в этой ситуации, если говорить про договор СНВ, исключительно в случае продления этого договора без предварительных условий. Что мы и предложили еще более года назад, и вокруг чего американцы вдруг почему-то стали искать признаки нашей слабости, заинтересованности обязательно продлить договор любой ценой. Стали выдвигать неприемлемые требования", - сказал Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.Российский министр назвал "суетливыми" последние заявления уходящей американской администрации по вопросу возможного продления договора СНВ-3.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201110/putin-1583966546.html

https://ria.ru/20201109/bigan-1583798211.html

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сша, договор снв-3, сергей лавров, в мире