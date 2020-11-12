Собянин допустил продление дистанционки для школьников 6-11 классов
13:24 12.11.2020 (обновлено: 14:43 12.11.2020)
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Власти Москвы на следующей неделе примут решение о продлении дистанционного обучения школьников, скорее всего, система будет продлена, сказал мэр Сергей Собянин.
"Дети в основном болеют бессимптомно, но тем не менее способны передать инфекцию своим родителям, бабушкам, дедушкам. Поэтому мы ввели для старших классов дистанционный режим обучения. На следующей неделе примем решение продлять или не продлять дистанционное обучение школьников исходя из эпидситуации, но с большой вероятностью могу сказать, что эта система будет продлена", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Младшие классы в Москве продолжат учиться очно, но родители могут проголосовать на собрании за дистанционное обучение, сообщил Сергей Собянин.
"Учащихся младших классов оставить одних дома практически невозможно, а их родители работают. Поэтому мы все-таки решили, что младшие классы будут функционировать в прежнем режиме. Но у родителей есть возможность, если родители какого-то класса на своём собрании проголосуют , что их класс переходит в дистанционку, мы такую работу обеспечим, но для этого нужно решение родителей всего класса", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что есть классы, где родители приняли решение начать дистанционное обучение.
"Такие прецеденты у нас есть, у нас несколько классов именно так и сделали, проголосовали и учатся дистанционно. Но это решение самих родителей", - сказал Собянин.