https://ria.ru/20201112/distantsionka-1584275579.html

Собянин допустил продление дистанционки для школьников 6-11 классов

Собянин допустил продление дистанционки для школьников 6-11 классов

Власти Москвы на следующей неделе примут решение о продлении дистанционного обучения школьников, скорее всего, система будет продлена, сказал мэр Сергей... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:24

2020-11-12T13:24

2020-11-12T14:43

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Власти Москвы на следующей неделе примут решение о продлении дистанционного обучения школьников, скорее всего, система будет продлена, сказал мэр Сергей Собянин.Младшие классы в Москве продолжат учиться очно, но родители могут проголосовать на собрании за дистанционное обучение, сообщил Сергей Собянин.Он добавил, что есть классы, где родители приняли решение начать дистанционное обучение."Такие прецеденты у нас есть, у нас несколько классов именно так и сделали, проголосовали и учатся дистанционно. Но это решение самих родителей", - сказал Собянин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/distantsionka-1584139492.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, москва, общество