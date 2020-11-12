https://ria.ru/20201112/diplomat-1584291531.html

В ЕС назвали высылку дипломатов из Белоруссии необоснованной

В ЕС назвали высылку дипломатов из Белоруссии необоснованной

Представительство Европейского союза в Белоруссии назвало неоправданной аргументацию белорусских властей для объяснения высылки британских дипломатов из страны, РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:34

2020-11-12T14:34

2020-11-12T14:34

евросоюз

польша

великобритания

белоруссия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582543464_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b7d8c966b95b810c2ad8b9c58bbe5203.jpg

МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Представительство Европейского союза в Белоруссии назвало неоправданной аргументацию белорусских властей для объяснения высылки британских дипломатов из страны, заявило, что "запугивание" дипломатов недопустимо.Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, из-за деятельности, несовместимой со статусом дипломата. Речь идет о заместителе посла Великобритании в республике Лизе Тамвуд и военном атташе Тимоти Уайт Бойкотте. Позже Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в качестве зеркального ответа на действия Белоруссии."Аргументация белорусских властей для объяснения высылки дипломатов неоправданна и относится к обычной работе иностранного дипломата. Как дипломаты мы должны иметь возможность выполнять свою работу. Дальнейшее запугивание наших коллег, в то время как они выполняют свои обычные дипломатические функции, недопустимо", - говорится в заявлении представительства ЕС в связи с высылкой двух британских дипломатов.Подчеркивается, что "высылка двух британских дипломатов – еще один досадный и неприемлемый шаг белорусских властей". "Ему предшествовала в прошлом месяце "просьба", чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и резко ограничили свое дипломатическое присутствие в Беларуси. Эти действия еще больше изолируют белорусские власти и не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации", - считают в представительстве.В заявлении говорится, что "последние несколько месяцев главы миссий ЕС в Минске совместно со своими британскими коллегами выражают солидарность с народом Беларуси, который требует соблюдения фундаментальных демократических прав посредством проведения свободных и справедливых выборов в поворотный момент в истории страны". "Мы продолжим работать вместе в поддержку фундаментальных ценностей и свобод в Беларуси", - подчеркивается там.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255229.html

https://ria.ru/20201108/vybory-1583530818.html

польша

великобритания

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, польша, великобритания, белоруссия, литва, в мире