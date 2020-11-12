Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/diplomat-1584291531.html
В ЕС назвали высылку дипломатов из Белоруссии необоснованной
В ЕС назвали высылку дипломатов из Белоруссии необоснованной
Представительство Европейского союза в Белоруссии назвало неоправданной аргументацию белорусских властей для объяснения высылки британских дипломатов из страны, РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:34
2020-11-12T14:34
евросоюз
польша
великобритания
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582543464_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b7d8c966b95b810c2ad8b9c58bbe5203.jpg
МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Представительство Европейского союза в Белоруссии назвало неоправданной аргументацию белорусских властей для объяснения высылки британских дипломатов из страны, заявило, что "запугивание" дипломатов недопустимо.Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, из-за деятельности, несовместимой со статусом дипломата. Речь идет о заместителе посла Великобритании в республике Лизе Тамвуд и военном атташе Тимоти Уайт Бойкотте. Позже Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в качестве зеркального ответа на действия Белоруссии."Аргументация белорусских властей для объяснения высылки дипломатов неоправданна и относится к обычной работе иностранного дипломата. Как дипломаты мы должны иметь возможность выполнять свою работу. Дальнейшее запугивание наших коллег, в то время как они выполняют свои обычные дипломатические функции, недопустимо", - говорится в заявлении представительства ЕС в связи с высылкой двух британских дипломатов.Подчеркивается, что "высылка двух британских дипломатов – еще один досадный и неприемлемый шаг белорусских властей". "Ему предшествовала в прошлом месяце "просьба", чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и резко ограничили свое дипломатическое присутствие в Беларуси. Эти действия еще больше изолируют белорусские власти и не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации", - считают в представительстве.В заявлении говорится, что "последние несколько месяцев главы миссий ЕС в Минске совместно со своими британскими коллегами выражают солидарность с народом Беларуси, который требует соблюдения фундаментальных демократических прав посредством проведения свободных и справедливых выборов в поворотный момент в истории страны". "Мы продолжим работать вместе в поддержку фундаментальных ценностей и свобод в Беларуси", - подчеркивается там.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255229.html
https://ria.ru/20201108/vybory-1583530818.html
польша
великобритания
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582543464_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ea3bdb1432d731af424a8e72e657af3b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, польша, великобритания, белоруссия, литва, в мире

В ЕС назвали высылку дипломатов из Белоруссии необоснованной

14:34 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастник несанкционированной акции и сотрудники милиции на улице в Минске
Участник несанкционированной акции и сотрудники милиции на улице в Минске - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Представительство Европейского союза в Белоруссии назвало неоправданной аргументацию белорусских властей для объяснения высылки британских дипломатов из страны, заявило, что "запугивание" дипломатов недопустимо.
Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, из-за деятельности, несовместимой со статусом дипломата. Речь идет о заместителе посла Великобритании в республике Лизе Тамвуд и военном атташе Тимоти Уайт Бойкотте. Позже Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в качестве зеркального ответа на действия Белоруссии.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"
"Аргументация белорусских властей для объяснения высылки дипломатов неоправданна и относится к обычной работе иностранного дипломата. Как дипломаты мы должны иметь возможность выполнять свою работу. Дальнейшее запугивание наших коллег, в то время как они выполняют свои обычные дипломатические функции, недопустимо", - говорится в заявлении представительства ЕС в связи с высылкой двух британских дипломатов.
Подчеркивается, что "высылка двух британских дипломатов – еще один досадный и неприемлемый шаг белорусских властей". "Ему предшествовала в прошлом месяце "просьба", чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и резко ограничили свое дипломатическое присутствие в Беларуси. Эти действия еще больше изолируют белорусские власти и не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации", - считают в представительстве.
Глава евродипломатии Боррель оговорился, назвав Белоруссию Украиной - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 12:12Протесты в Белоруссии
Глава дипломатии ЕС перепутал Белоруссию с Украиной
В заявлении говорится, что "последние несколько месяцев главы миссий ЕС в Минске совместно со своими британскими коллегами выражают солидарность с народом Беларуси, который требует соблюдения фундаментальных демократических прав посредством проведения свободных и справедливых выборов в поворотный момент в истории страны". "Мы продолжим работать вместе в поддержку фундаментальных ценностей и свобод в Беларуси", - подчеркивается там.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Сторонник президента Дональда Трампа во время акции протест в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 08:00
Запад нашел белорусское бревно, не заметив американской соломинки
 
ЕвросоюзПольшаВеликобританияБелоруссияЛитваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
22:15В Киеве рассказали о попытках журналистов попасть в больницу к Зеленскому
Лента новостейМолния