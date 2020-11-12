В ЕС назвали высылку дипломатов из Белоруссии необоснованной
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастник несанкционированной акции и сотрудники милиции на улице в Минске
МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Представительство Европейского союза в Белоруссии назвало неоправданной аргументацию белорусских властей для объяснения высылки британских дипломатов из страны, заявило, что "запугивание" дипломатов недопустимо.
Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, из-за деятельности, несовместимой со статусом дипломата. Речь идет о заместителе посла Великобритании в республике Лизе Тамвуд и военном атташе Тимоти Уайт Бойкотте. Позже Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в качестве зеркального ответа на действия Белоруссии.
23 октября, 08:00Белоруссия хоронит "цветную революцию"
"Аргументация белорусских властей для объяснения высылки дипломатов неоправданна и относится к обычной работе иностранного дипломата. Как дипломаты мы должны иметь возможность выполнять свою работу. Дальнейшее запугивание наших коллег, в то время как они выполняют свои обычные дипломатические функции, недопустимо", - говорится в заявлении представительства ЕС в связи с высылкой двух британских дипломатов.
Подчеркивается, что "высылка двух британских дипломатов – еще один досадный и неприемлемый шаг белорусских властей". "Ему предшествовала в прошлом месяце "просьба", чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и резко ограничили свое дипломатическое присутствие в Беларуси. Эти действия еще больше изолируют белорусские власти и не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации", - считают в представительстве.
15 сентября, 12:12Протесты в БелоруссииГлава дипломатии ЕС перепутал Белоруссию с Украиной
В заявлении говорится, что "последние несколько месяцев главы миссий ЕС в Минске совместно со своими британскими коллегами выражают солидарность с народом Беларуси, который требует соблюдения фундаментальных демократических прав посредством проведения свободных и справедливых выборов в поворотный момент в истории страны". "Мы продолжим работать вместе в поддержку фундаментальных ценностей и свобод в Беларуси", - подчеркивается там.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.