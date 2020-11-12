Оперштаб рассказал о планах по работе московских детсадов
17:31 12.11.2020 (обновлено: 19:03 12.11.2020)
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Детские сады в Москве работают в традиционном формате, сокращать число детей в группах не планируется, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В настоящее время дошкольные отделения продолжают свою работу в традиционном формате. Особое внимание в дошкольных группах уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Для того чтобы не допустить скопления людей, используются несколько входов в здание. Также в обязательном порядке у всех воспитанников и сотрудников измеряют температуру с помощью бесконтактных термометров. Если у кого-то наблюдаются симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что также все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Родители воспитанников на территорию дошкольных отделений допускаются только в масках.
"Дошкольные группы изолированы друг от друга, то есть все занятия у ребят проходят либо в их группе, либо на открытом воздухе отдельно от воспитанников других групп. Сокращать число детей в группах не планируется", - говорится в сообщении.
Дополняется, что во всех дошкольных группах ежедневно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей.
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