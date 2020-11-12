В Астрахани ребенок сломал семь позвонков, упав на лестничной площадке
12:09 12.11.2020 (обновлено: 14:27 12.11.2020)
© Фото : Пресс-служба следственного управления СК по Астраханской областиВ Астрахани ребенок сломал семь позвонков, упав на лестничной площадке из-за отсутствия оградительной конструкции между инвалидным подъемником и стеной одного из домов
© Фото : Пресс-служба следственного управления СК по Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как восьмилетняя девочка сломала семь позвонков, упав на необорудованной лестничной площадке возле дома в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"Следственным отделом по Советскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенку", - говорится в сообщении.
По версии следствия, из-за отсутствия ограждения между инвалидным подъемником и стеной дома на улице Генерала Епишева восьмилетняя девочка упала на бетонную отмостку, получив перелом семи позвонков. Согласно заключению строительно-технической экспертизы, данная лестничная площадка не соответствует требованиям строительных норм и проектной документации из-за отсутствия ограждения дома.