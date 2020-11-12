Дегтярев: никто не "украдет" Новый год у жителей Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавляющий оргкомитет по подготовке региона к празднованию Нового года, заявил, что праздник у жителей края "никто не украдет".
"Будем конечно! (отмечать Новый год – ред.). Куда мы денемся? В Комсомольске (Комсомольске-на-Амуре - ред.) будет салют, будет каток, будет программа… У нас в Хабаровске на площади Ленина – уже согласован проект – будет застроено все ледовыми фигурами, будет детская зона, праздничная. Поставим 20-метровую сборную елку – все как обычно. Праздник у нас никто не украдет", - заявил Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24".
Тем не менее глава региона отметил, что "елки, возможно, будут не везде". По его словам, все будет зависеть от дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
"Я, кстати, всех глав призываю заливать катки. Это очень хорошее дело – свежий воздух. Если к тому времени у нас будет сложность с коронавирусом – социальное дистанцирование. Это наша традиция. Очень многие любят покататься на коньках. Почему бы и нет? С семьей. Я сам с удовольствием покатаюсь", - заключил Дегтярев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице массовые мероприятия на новогодние праздники проводиться не будут.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
28 октября, 12:25Дегтярев заявил о возросшем интересе к Хабаровску