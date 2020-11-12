https://ria.ru/20201112/degtyarev-1584208405.html

Дегтярев: никто не "украдет" Новый год у жителей Хабаровского края

Дегтярев: никто не "украдет" Новый год у жителей Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавляющий оргкомитет по подготовке региона к празднованию Нового года, заявил, что праздник у жителей... РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T04:30

2020-11-12T04:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил дегтярев

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавляющий оргкомитет по подготовке региона к празднованию Нового года, заявил, что праздник у жителей края "никто не украдет".Тем не менее глава региона отметил, что "елки, возможно, будут не везде". По его словам, все будет зависеть от дальнейшего распространения коронавирусной инфекции."Я, кстати, всех глав призываю заливать катки. Это очень хорошее дело – свежий воздух. Если к тому времени у нас будет сложность с коронавирусом – социальное дистанцирование. Это наша традиция. Очень многие любят покататься на коньках. Почему бы и нет? С семьей. Я сам с удовольствием покатаюсь", - заключил Дегтярев.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице массовые мероприятия на новогодние праздники проводиться не будут. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/khabarovsk-1581902007.html

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, хабаровский край, общество