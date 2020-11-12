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https://ria.ru/20201112/degtyarev-1584208405.html
Дегтярев: никто не "украдет" Новый год у жителей Хабаровского края
Дегтярев: никто не "украдет" Новый год у жителей Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавляющий оргкомитет по подготовке региона к празднованию Нового года, заявил, что праздник у жителей... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T04:30
2020-11-12T04:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил дегтярев
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавляющий оргкомитет по подготовке региона к празднованию Нового года, заявил, что праздник у жителей края "никто не украдет".Тем не менее глава региона отметил, что "елки, возможно, будут не везде". По его словам, все будет зависеть от дальнейшего распространения коронавирусной инфекции."Я, кстати, всех глав призываю заливать катки. Это очень хорошее дело – свежий воздух. Если к тому времени у нас будет сложность с коронавирусом – социальное дистанцирование. Это наша традиция. Очень многие любят покататься на коньках. Почему бы и нет? С семьей. Я сам с удовольствием покатаюсь", - заключил Дегтярев.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице массовые мероприятия на новогодние праздники проводиться не будут. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/khabarovsk-1581902007.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев: никто не "украдет" Новый год у жителей Хабаровского края

04:30 12.11.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавляющий оргкомитет по подготовке региона к празднованию Нового года, заявил, что праздник у жителей края "никто не украдет".
"Будем конечно! (отмечать Новый год – ред.). Куда мы денемся? В Комсомольске (Комсомольске-на-Амуре - ред.) будет салют, будет каток, будет программа… У нас в Хабаровске на площади Ленина – уже согласован проект – будет застроено все ледовыми фигурами, будет детская зона, праздничная. Поставим 20-метровую сборную елку – все как обычно. Праздник у нас никто не украдет", - заявил Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24".
Тем не менее глава региона отметил, что "елки, возможно, будут не везде". По его словам, все будет зависеть от дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
"Я, кстати, всех глав призываю заливать катки. Это очень хорошее дело – свежий воздух. Если к тому времени у нас будет сложность с коронавирусом – социальное дистанцирование. Это наша традиция. Очень многие любят покататься на коньках. Почему бы и нет? С семьей. Я сам с удовольствием покатаюсь", - заключил Дегтярев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице массовые мероприятия на новогодние праздники проводиться не будут.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
 
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