https://ria.ru/20201112/defitsit-1584262243.html

Онищенко предложил собрать коллегию по проблеме дефицита мест в детсадах

Онищенко предложил собрать коллегию по проблеме дефицита мест в детсадах

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил собрать коллегию в министерстве просвещения РФ, чтобы обсудить... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:42

2020-11-12T12:42

2020-11-12T12:42

госдума рф

геннадий онищенко

олег нилов

общество

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил собрать коллегию в министерстве просвещения РФ, чтобы обсудить проблему дефицита мест в детсадах, в частности – для детей в возрасте от полутора до трех лет.В четверг комитет ГД обсудил проект, внесенный фракцией СР, которым предлагалось установить компенсацию родителям либо законным представителям детей в возрасте от полутора до трех лет, которым не было предоставлено место в дошкольной образовательной организации. Согласно документу, выплаты из федерального бюджета должны быть не меньше прожиточного минимума для детей в регионе, где ребенок стоит в очереди.Как сообщил в ходе заседания один из авторов проекта, замруководителя фракции СР Олег Нилов, решения этого вопроса ждут около 255 тысяч семей.В ходе обсуждения проекта члены комитета высказали замечания по проекту, в частности, что компенсация – это недостаточная мера для решения проблемы, сомнения депутатов вызывали и размеры компенсации. В связи с этим комитет принял решение отклонить проект. Однако парламентарии сошлись во мнении, что вопрос требует обсуждения.

https://ria.ru/20201112/vyplaty-1584256231.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, геннадий онищенко, олег нилов, общество