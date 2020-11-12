Онищенко предложил собрать коллегию по проблеме дефицита мест в детсадах
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил собрать коллегию в министерстве просвещения РФ, чтобы обсудить проблему дефицита мест в детсадах, в частности – для детей в возрасте от полутора до трех лет.
В четверг комитет ГД обсудил проект, внесенный фракцией СР, которым предлагалось установить компенсацию родителям либо законным представителям детей в возрасте от полутора до трех лет, которым не было предоставлено место в дошкольной образовательной организации. Согласно документу, выплаты из федерального бюджета должны быть не меньше прожиточного минимума для детей в регионе, где ребенок стоит в очереди.
Как сообщил в ходе заседания один из авторов проекта, замруководителя фракции СР Олег Нилов, решения этого вопроса ждут около 255 тысяч семей.
В ходе обсуждения проекта члены комитета высказали замечания по проекту, в частности, что компенсация – это недостаточная мера для решения проблемы, сомнения депутатов вызывали и размеры компенсации. В связи с этим комитет принял решение отклонить проект. Однако парламентарии сошлись во мнении, что вопрос требует обсуждения.
"Передайте нашу озабоченность Сергею Сергеевичу (Кравцову – министру просвещения РФ). Может, давайте соберемся, подготовим коллегию, мы придем и поучаствуем в этом процессе, потому что выход надо находить", - сказал Онищенко, обращаясь к представителю министерства.