https://ria.ru/20201112/chelyabinsk-1584272496.html

Житель Челябинской области получил срок за убийство девочки

Житель Челябинской области получил срок за убийство девочки

Суд приговорил к 21 году лишения свободы с отбыванием части наказания в тюрьме, а части – в колонии особого режима жителя Челябинской области, обвиняемого в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:13

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2020-11-12T13:13

саткинский район

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 21 году лишения свободы с отбыванием части наказания в тюрьме, а части – в колонии особого режима жителя Челябинской области, обвиняемого в убийстве и попытке изнасилования 14-летней девочки, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, 24 июля 2017 года нетрезвый мужчина встретил девочку возле перехода через реку Малая Сатка в Саткинском районе и, угрожая ей ножом, привел на безлюдный участок местности с целью изнасилования, где заставил выпить алкоголь. Девочка стала кричать, пыталась убежать, тогда мужчина несколько раз ударил ее ножом, отчего она погибла. Прокуратура уточняет, что мужчина был ранее неоднократно судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Он признан виновным в "покушении на изнасилование, совершенное с применением насилия, с угрозой его применения, в отношении несовершеннолетней" и "убийстве, сопряженном с изнасилованием", сообщает пресс-центр.Судом также удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании в счет возмещения морального вреда 1 миллиона рублей, уточняется в сообщении.Кроме того, в связи с наличием у осужденного расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии к нему применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания, добавляет прокуратура.

https://ria.ru/20201112/sestry-1584239416.html

https://ria.ru/20201112/gripp-1584256948.html

саткинский район

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саткинский район, челябинская область, происшествия