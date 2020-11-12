https://ria.ru/20201112/bts-1584081611.html
Группа BTS представила треклист нового альбома
Группа BTS представила треклист нового альбома
Музыканты BTS представили треклист своего нового альбома “BE (Deluxe Edition)", сообщила в твиттере звукозаписывающая компания BigHit Entertainment. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T04:17
2020-11-12T04:17
2020-11-12T04:17
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Музыканты BTS представили треклист своего нового альбома “BE (Deluxe Edition)", сообщила в твиттере звукозаписывающая компания BigHit Entertainment. Всего в нем будет восемь песен, включая "Fly to my room", "Blue & grey", "Telepathy", "Dis-ease" и "Stay". Последней будет "Dynamite", клип на которую летом побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа. Предположительно, следующей премьерой группы станет "Life goes on", первый трек предстоящего альбома.Релиз пластинки запланирован на 20 ноября.
https://ria.ru/20200831/bts-1576520675.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bts, музыка, новости культуры, youtube