Группа BTS представила треклист нового альбома

Музыканты BTS представили треклист своего нового альбома “BE (Deluxe Edition)", сообщила в твиттере звукозаписывающая компания BigHit Entertainment. РИА Новости, 12.11.2020

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Музыканты BTS представили треклист своего нового альбома “BE (Deluxe Edition)", сообщила в твиттере звукозаписывающая компания BigHit Entertainment. Всего в нем будет восемь песен, включая "Fly to my room", "Blue & grey", "Telepathy", "Dis-ease" и "Stay". Последней будет "Dynamite", клип на которую летом побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа. Предположительно, следующей премьерой группы станет "Life goes on", первый трек предстоящего альбома.Релиз пластинки запланирован на 20 ноября.

