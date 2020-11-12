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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201112/braki-1584337842.html
Епископ РПЦ прокомментировал решение Совета улемов о браках
Епископ РПЦ прокомментировал решение Совета улемов о браках
В Русской православной церкви, как и в других конфессиях, действуют ограничения на межконфессиональные браки, следует из публикации в Telegram-канале... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:46
2020-11-12T18:44
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
духовное управление мусульман европейской части россии
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви, как и в других конфессиях, действуют ограничения на межконфессиональные браки, следует из публикации в Telegram-канале заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова).Ранее совет улемов Духовного управления мусульман опубликовал заключение, согласно которому браки между мужчинами-мусульманами и женщинами-христианками или иудейками допускаются в исключительных случаях и по решению местного муфтия, если женщина "признает существование одного единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада, как Божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям священного Корана". Позже в совете улемов пояснили РИА Новости, что женщина не обязана принимать ислам до вступления в брак с мусульманином.Комментируя заключение совета улемов ДУМ РФ, епископ отметил, что ограничения на межконфессиональные браки есть и в Русской православной церкви. "Подобные если не запреты, то ограничения распространены во многих религиях. В нашей Церкви тоже имеются таковые", - написал епископ Савва.В подтверждение своих слов он привел цитату из документа "О канонических аспектах церковного брака", который был принят Архиерейским собором Русской православной церкви в 2017 году. В документе указано, что браки, заключенные между православными и нехристианами, не освящаются венчанием, поскольку "отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза". При этом, как сказано в решении собора, к людям, "состоящим в браке с нехристианами, Церковь может проявлять пастырское снисхождение"."А там уж в светском государстве понудить себя соблюдать правила той религии, к которой себя относишь, - это личное усилие каждого должно быть", - заключил представитель Русской церкви.Постановление совета улемов ДУМ РФ ранее вызвало неоднозначную реакцию среди российских мусульман. Так, например, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев поддержал запрет на межконфессиональные браки, заявив, что брак с немусульманкой в исламе запрещен. С заключением совета улемов ДУМ РФ не согласились в другой организации - Духовном собрании мусульман России. Ее лидер муфтий Альбир Крганов рассказал РИА Новости, что в организации не могут сказать "больше, чем сказано в Коране", ведь "Всевышний разрешает браки с людьми Писания".
https://ria.ru/20201110/brak-1583989844.html
https://ria.ru/20201110/braki-1584019202.html
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россия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, духовное управление мусульман европейской части россии, русская православная церковь

Епископ РПЦ прокомментировал решение Совета улемов о браках

17:46 12.11.2020 (обновлено: 18:44 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковСавва Тутунов
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви, как и в других конфессиях, действуют ограничения на межконфессиональные браки, следует из публикации в Telegram-канале заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова).
Ранее совет улемов Духовного управления мусульман опубликовал заключение, согласно которому браки между мужчинами-мусульманами и женщинами-христианками или иудейками допускаются в исключительных случаях и по решению местного муфтия, если женщина "признает существование одного единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада, как Божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям священного Корана". Позже в совете улемов пояснили РИА Новости, что женщина не обязана принимать ислам до вступления в брак с мусульманином.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 18:38Религия и мировоззрение
Духовное собрание мусульман не поддержало ограничение браков с иноверцами
Комментируя заключение совета улемов ДУМ РФ, епископ отметил, что ограничения на межконфессиональные браки есть и в Русской православной церкви. "Подобные если не запреты, то ограничения распространены во многих религиях. В нашей Церкви тоже имеются таковые", - написал епископ Савва.
В подтверждение своих слов он привел цитату из документа "О канонических аспектах церковного брака", который был принят Архиерейским собором Русской православной церкви в 2017 году. В документе указано, что браки, заключенные между православными и нехристианами, не освящаются венчанием, поскольку "отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза". При этом, как сказано в решении собора, к людям, "состоящим в браке с нехристианами, Церковь может проявлять пастырское снисхождение".
"А там уж в светском государстве понудить себя соблюдать правила той религии, к которой себя относишь, - это личное усилие каждого должно быть", - заключил представитель Русской церкви.
Муфтий Чеченской Республики Салах Межиев - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 22:50Религия и мировоззрение
Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
Постановление совета улемов ДУМ РФ ранее вызвало неоднозначную реакцию среди российских мусульман. Так, например, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев поддержал запрет на межконфессиональные браки, заявив, что брак с немусульманкой в исламе запрещен. С заключением совета улемов ДУМ РФ не согласились в другой организации - Духовном собрании мусульман России. Ее лидер муфтий Альбир Крганов рассказал РИА Новости, что в организации не могут сказать "больше, чем сказано в Коране", ведь "Всевышний разрешает браки с людьми Писания".
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