Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/bolnichnyy-1584316941.html
Заболевший COVID-19 после первой прививки врач находится на больничном
Заболевший COVID-19 после первой прививки врач находится на больничном
В Кузбассе у медицинского работника диагностировали COVID-19 через пять дней после введения первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:23
2020-11-12T20:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_0:70:2916:1710_1400x0_80_0_0_0962b5d6a7a0bcde236816a9da9a817a.jpg
КЕМЕРОВО, 12 ноя — РИА Новости. В Кузбассе у медицинского работника диагностировали COVID-19 через пять дней после введения первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Кемеровской области.В региональном минздраве предполагают, что это может быть совпадением из-за длительного инкубационного периода инфекции, поскольку само заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки.Собеседница агентства уточнила, что вакцина "Спутник V" двухкомпонентная, через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции только через три недели после второй инъекции.В минздраве подчеркнули, что всем прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции после прививки нужно продолжать соблюдать все меры профилактики и защиты от инфекции – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом в течение трех недель после введения второго компонента вакцины.По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 17 749 случаев заражения коронавирусом, 298 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_fbf2038d0242368b4b66ee03e1c674e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, кемеровская область

Заболевший COVID-19 после первой прививки врач находится на больничном

16:23 12.11.2020 (обновлено: 20:46 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 ноя — РИА Новости. В Кузбассе у медицинского работника диагностировали COVID-19 через пять дней после введения первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Кемеровской области.

"Первая доза была введена 15.10.2020. На второй день после вакцинации появились признаки ОРВИ, мазок, показавший положительный результат, взят через пять дней после вакцинации, 20.10.2020. Он (заразившийся медработник- ред.) еще на больничном", – заявили в ведомстве.

Минздрав Кемеровской области
В региональном минздраве предполагают, что это может быть совпадением из-за длительного инкубационного периода инфекции, поскольку само заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки.
Собеседница агентства уточнила, что вакцина "Спутник V" двухкомпонентная, через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции только через три недели после второй инъекции.
В минздраве подчеркнули, что всем прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции после прививки нужно продолжать соблюдать все меры профилактики и защиты от инфекции – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом в течение трех недель после введения второго компонента вакцины.
По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 17 749 случаев заражения коронавирусом, 298 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоКемеровская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
22:15В Киеве рассказали о попытках журналистов попасть в больницу к Зеленскому
Лента новостейМолния