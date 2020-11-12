https://ria.ru/20201112/bolnichnyy-1584316941.html

Заболевший COVID-19 после первой прививки врач находится на больничном

Заболевший COVID-19 после первой прививки врач находится на больничном

В Кузбассе у медицинского работника диагностировали COVID-19 через пять дней после введения первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:23

2020-11-12T16:23

2020-11-12T20:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_0:70:2916:1710_1400x0_80_0_0_0962b5d6a7a0bcde236816a9da9a817a.jpg

КЕМЕРОВО, 12 ноя — РИА Новости. В Кузбассе у медицинского работника диагностировали COVID-19 через пять дней после введения первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Кемеровской области.В региональном минздраве предполагают, что это может быть совпадением из-за длительного инкубационного периода инфекции, поскольку само заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки.Собеседница агентства уточнила, что вакцина "Спутник V" двухкомпонентная, через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции только через три недели после второй инъекции.В минздраве подчеркнули, что всем прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции после прививки нужно продолжать соблюдать все меры профилактики и защиты от инфекции – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом в течение трех недель после введения второго компонента вакцины.По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 17 749 случаев заражения коронавирусом, 298 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

кемеровская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, кемеровская область