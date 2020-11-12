https://ria.ru/20201112/blagoustroystvo-1584230901.html
В одном из аулов КЧР построят парк с амфитеатром
В одном из аулов КЧР построят парк с амфитеатром
В одном из аулов КЧР к концу года появится парковая зона с амфитеатром, детской и спортивной площадками, сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:44
2020-11-12T10:44
2020-11-12T10:44
карачаево-черкесская республика
благоустройство
строительство
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ЧЕРКЕССК, 12 ноя – РИА Новости. В одном из аулов КЧР к концу года появится парковая зона с амфитеатром, детской и спортивной площадками, сообщает пресс-служба главы КЧР.Объект строится в рамках реализации федеральной программы "Формирование современной городской среды" .На универсальной спортивной площадке для игровых видов спорта будет уложено прорезиненное покрытие, и установлены уличные тренажеры. В рамках работ по благоустройству строители укладывают тротуарную плитку, устанавливают скамейки и фонари.Всего в Карачаево-Черкесии в текущем году в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды" будет благоустроено 9 общественных зон и 57 придомовых территорий многоквартирных домов.
https://ria.ru/20201105/temrezov-1583222950.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благоустройство, строительство
ЧЕРКЕССК, 12 ноя – РИА Новости. В одном из аулов КЧР к концу года появится парковая зона с амфитеатром, детской и спортивной площадками, сообщает пресс-служба главы КЧР.
Объект строится в рамках реализации федеральной программы "Формирование современной городской среды" .
На универсальной спортивной площадке для игровых видов спорта будет уложено прорезиненное покрытие, и установлены уличные тренажеры.
В рамках работ по благоустройству строители укладывают тротуарную плитку, устанавливают скамейки и фонари.
Всего в Карачаево-Черкесии в текущем году в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды" будет благоустроено 9 общественных зон и 57 придомовых территорий многоквартирных домов.