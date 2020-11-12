https://ria.ru/20201112/blagoustroystvo-1584230901.html

В одном из аулов КЧР построят парк с амфитеатром

В одном из аулов КЧР построят парк с амфитеатром

В одном из аулов КЧР к концу года появится парковая зона с амфитеатром, детской и спортивной площадками, сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:44

2020-11-12T10:44

2020-11-12T10:44

карачаево-черкесская республика

благоустройство

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584231560_0:0:721:406_1400x0_80_0_0_ed1565fe87c8fcd39155f4bca3b7d28d.jpg

ЧЕРКЕССК, 12 ноя – РИА Новости. В одном из аулов КЧР к концу года появится парковая зона с амфитеатром, детской и спортивной площадками, сообщает пресс-служба главы КЧР.Объект строится в рамках реализации федеральной программы "Формирование современной городской среды" .На универсальной спортивной площадке для игровых видов спорта будет уложено прорезиненное покрытие, и установлены уличные тренажеры. В рамках работ по благоустройству строители укладывают тротуарную плитку, устанавливают скамейки и фонари.Всего в Карачаево-Черкесии в текущем году в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды" будет благоустроено 9 общественных зон и 57 придомовых территорий многоквартирных домов.

https://ria.ru/20201105/temrezov-1583222950.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благоустройство, строительство