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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201112/blagoustroystvo-1584230901.html
В одном из аулов КЧР построят парк с амфитеатром
В одном из аулов КЧР построят парк с амфитеатром
В одном из аулов КЧР к концу года появится парковая зона с амфитеатром, детской и спортивной площадками, сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:44
2020-11-12T10:44
карачаево-черкесская республика
благоустройство
строительство
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ЧЕРКЕССК, 12 ноя – РИА Новости. В одном из аулов КЧР к концу года появится парковая зона с амфитеатром, детской и спортивной площадками, сообщает пресс-служба главы КЧР.Объект строится в рамках реализации федеральной программы "Формирование современной городской среды" .На универсальной спортивной площадке для игровых видов спорта будет уложено прорезиненное покрытие, и установлены уличные тренажеры. В рамках работ по благоустройству строители укладывают тротуарную плитку, устанавливают скамейки и фонари.Всего в Карачаево-Черкесии в текущем году в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды" будет благоустроено 9 общественных зон и 57 придомовых территорий многоквартирных домов.
https://ria.ru/20201105/temrezov-1583222950.html
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60
благоустройство, строительство

В одном из аулов КЧР построят парк с амфитеатром

10:44 12.11.2020
 
© Фото : Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиВ ауле Кумыш к концу года появится новая парковая зона с амфитеатром, детской и спортивными площадками
В ауле Кумыш к концу года появится новая парковая зона с амфитеатром, детской и спортивными площадками - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 12 ноя – РИА Новости. В одном из аулов КЧР к концу года появится парковая зона с амфитеатром, детской и спортивной площадками, сообщает пресс-служба главы КЧР.
Объект строится в рамках реализации федеральной программы "Формирование современной городской среды" .
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Темрезов: в Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом
На универсальной спортивной площадке для игровых видов спорта будет уложено прорезиненное покрытие, и установлены уличные тренажеры.
В рамках работ по благоустройству строители укладывают тротуарную плитку, устанавливают скамейки и фонари.
Всего в Карачаево-Черкесии в текущем году в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды" будет благоустроено 9 общественных зон и 57 придомовых территорий многоквартирных домов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаБлагоустройствоСтроительство
 
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