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https://ria.ru/20201112/bilan-1584282747.html
Дима Билан рассказал о пострадавших от его звездной болезни близких
Дима Билан рассказал о пострадавших от его звездной болезни близких
Певец Дима Билан рассказал в Instagram, что не понаслышке знает о "звездной болезни". РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:56
2020-11-12T13:56
шоубиз
россия
евровидение
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Певец Дима Билан рассказал в Instagram, что не понаслышке знает о "звездной болезни".Это случилось с ним после победы на конкурсе Евровидение в 2008 году. Артисту казалось, что весь мир крутится только вокруг него. На тот момент Билану было 27 лет, и он был "еще морально не окрепшим исполнителем". Билан признался, что ему казалось, будто он достиг своего предела и "о большем мечтать не нужно". "Ощущение, что с тобой весь мир — это непередаваемо! Я поверил в то, что я — избранный, исключение из правил", — написал Билан. Его поведение, как он признался, наверняка оставляло желать лучшего.Так, по его словам, хуже всего было его близким. Если посторонним людям артист хамил редко, то на близких он мог сорваться — от такого поведения певца они страдали сильнее всего."Поэтому я быстро взял себя в руки, возвращался мысленно в свое начало и понимал, как важна здоровая атмосфера вокруг и что нельзя терять голову! Нужно мыслить трезво и включить самокритику!", — отметил он.Билан рассказал, что нужно быть искренним с собой и окружающими, а также не витать в облаках. Кроме того, нужно сократить общение с коллегами в свободное от работы время и не забывать об истоках. Также артист посоветовал не закапываться в принципах, а идти навстречу новому и открываться новым приключениям. Достигнутые вершины, по его мнению, не нужно считать пределом .
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россия, евровидение, дима билан (виктор белан)

Дима Билан рассказал о пострадавших от его звездной болезни близких

13:56 12.11.2020
 
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан выступает на бесплатном концерте на площади Куйбышева в Самаре
Певец Дима Билан выступает на бесплатном концерте на площади Куйбышева в Самаре - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Певец Дима Билан рассказал в Instagram, что не понаслышке знает о "звездной болезни".
Это случилось с ним после победы на конкурсе Евровидение в 2008 году. Артисту казалось, что весь мир крутится только вокруг него. На тот момент Билану было 27 лет, и он был "еще морально не окрепшим исполнителем". Билан признался, что ему казалось, будто он достиг своего предела и "о большем мечтать не нужно".
"Ощущение, что с тобой весь мир — это непередаваемо! Я поверил в то, что я — избранный, исключение из правил", — написал Билан. Его поведение, как он признался, наверняка оставляло желать лучшего.
Так, по его словам, хуже всего было его близким.
Если посторонним людям артист хамил редко, то на близких он мог сорваться — от такого поведения певца они страдали сильнее всего.
"Поэтому я быстро взял себя в руки, возвращался мысленно в свое начало и понимал, как важна здоровая атмосфера вокруг и что нельзя терять голову! Нужно мыслить трезво и включить самокритику!", — отметил он.
Билан рассказал, что нужно быть искренним с собой и окружающими, а также не витать в облаках. Кроме того, нужно сократить общение с коллегами в свободное от работы время и не забывать об истоках. Также артист посоветовал не закапываться в принципах, а идти навстречу новому и открываться новым приключениям. Достигнутые вершины, по его мнению, не нужно считать пределом .
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