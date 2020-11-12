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Германия заявила о невозможности достичь общей безопасности без России
Германия заявила о невозможности достичь общей безопасности без России
Европа и ОБСЕ должны быть готовы к продвижению идеи общей безопасности с Россией, без Москвы этой безопасности достичь нельзя, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:19
2020-11-12T12:31
федерика могерини
россия
обсе
хайко маас
мид германии
европа
в мире
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Европа и ОБСЕ должны быть готовы к продвижению идеи общей безопасности с Россией, без Москвы этой безопасности достичь нельзя, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на форуме Paris Peace Forum."Это наш шанс продвинуть идею совместной европейской безопасности, безопасности, которая не может быть достигнута без России или даже против России", - сказал Маас, добавив: "Чтобы европейский голос был услышан в таком диалоге, ЕС должен согласовать общую позицию в отношении России, в полной мере используя пять принципов, установленных Федерикой Могерини".
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федерика могерини, россия, обсе, хайко маас, мид германии, европа, в мире

Германия заявила о невозможности достичь общей безопасности без России

12:19 12.11.2020 (обновлено: 12:31 12.11.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Европа и ОБСЕ должны быть готовы к продвижению идеи общей безопасности с Россией, без Москвы этой безопасности достичь нельзя, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на форуме Paris Peace Forum.
"Архитектура контроля над вооружениями, например, в области обычных вооружений, находится в плачевном состоянии. Структурированный диалог, который мы начали в 2016 году, могли бы дополнить переговоры между США и Россией по ядерному разоружению и открыть новые перспективы для европейского диалога по вопросам мира и безопасности", - заявил министр, выступая на панели "Парижская хартия и архитектура европейской безопасности, тридцать лет спустя: что осталось от хельсинкского духа?"
"Это наш шанс продвинуть идею совместной европейской безопасности, безопасности, которая не может быть достигнута без России или даже против России", - сказал Маас, добавив: "Чтобы европейский голос был услышан в таком диалоге, ЕС должен согласовать общую позицию в отношении России, в полной мере используя пять принципов, установленных Федерикой Могерини".
 
Федерика МогериниРоссияОБСЕХайко МаасМИД ГерманииЕвропаВ мире
 
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