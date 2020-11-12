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Германия заявила о невозможности достичь общей безопасности без России

Германия заявила о невозможности достичь общей безопасности без России

Европа и ОБСЕ должны быть готовы к продвижению идеи общей безопасности с Россией, без Москвы этой безопасности достичь нельзя, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:19

2020-11-12T12:19

2020-11-12T12:31

федерика могерини

россия

обсе

хайко маас

мид германии

европа

в мире

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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Европа и ОБСЕ должны быть готовы к продвижению идеи общей безопасности с Россией, без Москвы этой безопасности достичь нельзя, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на форуме Paris Peace Forum."Это наш шанс продвинуть идею совместной европейской безопасности, безопасности, которая не может быть достигнута без России или даже против России", - сказал Маас, добавив: "Чтобы европейский голос был услышан в таком диалоге, ЕС должен согласовать общую позицию в отношении России, в полной мере используя пять принципов, установленных Федерикой Могерини".

россия

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федерика могерини, россия, обсе, хайко маас, мид германии, европа, в мире