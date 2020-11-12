Германия заявила о невозможности достичь общей безопасности без России
12:19 12.11.2020 (обновлено: 12:31 12.11.2020)
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Европа и ОБСЕ должны быть готовы к продвижению идеи общей безопасности с Россией, без Москвы этой безопасности достичь нельзя, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на форуме Paris Peace Forum.
"Архитектура контроля над вооружениями, например, в области обычных вооружений, находится в плачевном состоянии. Структурированный диалог, который мы начали в 2016 году, могли бы дополнить переговоры между США и Россией по ядерному разоружению и открыть новые перспективы для европейского диалога по вопросам мира и безопасности", - заявил министр, выступая на панели "Парижская хартия и архитектура европейской безопасности, тридцать лет спустя: что осталось от хельсинкского духа?"
"Это наш шанс продвинуть идею совместной европейской безопасности, безопасности, которая не может быть достигнута без России или даже против России", - сказал Маас, добавив: "Чтобы европейский голос был услышан в таком диалоге, ЕС должен согласовать общую позицию в отношении России, в полной мере используя пять принципов, установленных Федерикой Могерини".