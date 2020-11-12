https://ria.ru/20201112/bezdomnyy-1584244174.html
В России предложили создать должность уполномоченного по правам бездомных
В России предложили создать должность уполномоченного по правам бездомных
Общественники предлагают создать в России институт уполномоченного по правам бездомных людей, следует из письма, которое направил в аппарат премьер-министра... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:44
2020-11-12T11:44
2020-11-12T15:12
коронавирус в россии
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Общественники предлагают создать в России институт уполномоченного по правам бездомных людей, следует из письма, которое направил в аппарат премьер-министра Михаила Мишустина руководитель проекта "Бездомные.РФ" Вячеслав Мошков.По мнению Мошкова, то, что уже есть уполномоченный по правам человека, не будет помехой для появления нового омбудсмена.Первоочередной задачей нового уполномоченного общественники считают выстраивание рабочего диалога государства с благотворительными фондами по поддержке бездомных.
https://ria.ru/20201101/v-chelyabinske-dlya-bezdomnykh-sozdan-meditsinskiy-tsentr-1582568749.html
https://ria.ru/20201103/poezd-1582830728.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, михаил мишустин, общество