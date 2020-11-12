В России предложили создать должность уполномоченного по правам бездомных

"Мы видим примеры расширения института уполномоченных — они появились у детей и предпринимателей. Бездомные люди также нуждаются в омбудсмене. Им и профильным фондам нужен представитель в аппарате президента, который пять дней в неделю будет заниматься проблемой бездомности. Это улучшит положение бездомных людей, поможет нам эффективнее оказывать им помощь", — сказал он РИА Новости.