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В России предложили создать должность уполномоченного по правам бездомных
В России предложили создать должность уполномоченного по правам бездомных
Общественники предлагают создать в России институт уполномоченного по правам бездомных людей, следует из письма, которое направил в аппарат премьер-министра... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:44
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коронавирус в россии
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Общественники предлагают создать в России институт уполномоченного по правам бездомных людей, следует из письма, которое направил в аппарат премьер-министра Михаила Мишустина руководитель проекта "Бездомные.РФ" Вячеслав Мошков.По мнению Мошкова, то, что уже есть уполномоченный по правам человека, не будет помехой для появления нового омбудсмена.Первоочередной задачей нового уполномоченного общественники считают выстраивание рабочего диалога государства с благотворительными фондами по поддержке бездомных.
https://ria.ru/20201101/v-chelyabinske-dlya-bezdomnykh-sozdan-meditsinskiy-tsentr-1582568749.html
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коронавирус в россии, михаил мишустин, общество

В России предложили создать должность уполномоченного по правам бездомных

11:44 12.11.2020 (обновлено: 15:12 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБездомные в Москве
Бездомные в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Общественники предлагают создать в России институт уполномоченного по правам бездомных людей, следует из письма, которое направил в аппарат премьер-министра Михаила Мишустина руководитель проекта "Бездомные.РФ" Вячеслав Мошков.

"Эпидемия COVID-19 создала дополнительные проблемы для людей, утративших жилье. Найти работу теперь сложнее, многие оказались без средств к существованию. Ряд благотворительных проектов на грани закрытия. Создание института уполномоченного по правам бездомных людей позволит результативнее отвечать на вызовы в этой сфере", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

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По мнению Мошкова, то, что уже есть уполномоченный по правам человека, не будет помехой для появления нового омбудсмена.

"Мы видим примеры расширения института уполномоченных — они появились у детей и предпринимателей. Бездомные люди также нуждаются в омбудсмене. Им и профильным фондам нужен представитель в аппарате президента, который пять дней в неделю будет заниматься проблемой бездомности. Это улучшит положение бездомных людей, поможет нам эффективнее оказывать им помощь", — сказал он РИА Новости.

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Коронавирус в РоссииМихаил МишустинОбщество
 
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