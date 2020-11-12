https://ria.ru/20201112/bereza-1584288298.html

"Ловящему" сеть на березе студенту составят индивидуальный план обучения

"Ловящему" сеть на березе студенту составят индивидуальный план обучения

Индивидуальный план обучения разработают для студента из омского села Алексея Дудоладова, который пожаловался, что из-за плохого интернета не может учиться... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:21

2020-11-12T14:21

2020-11-12T15:39

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

россия

здоровье - общество

александр бурков

омская область

омск

называевский район

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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Индивидуальный план обучения разработают для студента из омского села Алексея Дудоладова, который пожаловался, что из-за плохого интернета не может учиться дистанционно и ему приходится "ловить" сеть на берёзе, сообщили в минобразования региона.Дудоладов стал известен в местных СМИ после того, как завёл аккаунт "Лёха из деревни" в соцсети Tik-Tok, где называет себя омским колхозником. На его аккаунт подписаны 123 тысячи пользователей. Он разместил там видеообращение к губернатору Александру Буркову, в котором рассказал, что учится в Омском институте водного транспорта, но с 9 ноября студентов перевели на "дистант". По словам тиктокера, из-за отсутствия качественного интернета в деревне Станкевичи Называевского района он не может учиться на дистанционке и не может доказать преподавателям, что не прогуливает занятия. Для того, чтобы "поймать" сеть, ему приходится карабкаться на берёзу в 300 метрах от деревни.В пресс-службе министерства добавили, что при дистанционном обучении можно использовать не только видео, но и мессенджеры, телефон, электронную почту и "другие средства коммуникации".Вузы Омска перешли на дистанционку сразу же после распоряжения губернатора 9 ноября, исключение составили те заведения, которые занимаются переобучения лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. В Омской области ежесуточно фиксируются новые рекорды по числу заразившихся коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/vorobev-1584128147.html

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омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск, называевский район