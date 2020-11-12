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"Ловящему" сеть на березе студенту составят индивидуальный план обучения
"Ловящему" сеть на березе студенту составят индивидуальный план обучения
Индивидуальный план обучения разработают для студента из омского села Алексея Дудоладова, который пожаловался, что из-за плохого интернета не может учиться... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:21
2020-11-12T15:39
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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Индивидуальный план обучения разработают для студента из омского села Алексея Дудоладова, который пожаловался, что из-за плохого интернета не может учиться дистанционно и ему приходится "ловить" сеть на берёзе, сообщили в минобразования региона.Дудоладов стал известен в местных СМИ после того, как завёл аккаунт "Лёха из деревни" в соцсети Tik-Tok, где называет себя омским колхозником. На его аккаунт подписаны 123 тысячи пользователей. Он разместил там видеообращение к губернатору Александру Буркову, в котором рассказал, что учится в Омском институте водного транспорта, но с 9 ноября студентов перевели на "дистант". По словам тиктокера, из-за отсутствия качественного интернета в деревне Станкевичи Называевского района он не может учиться на дистанционке и не может доказать преподавателям, что не прогуливает занятия. Для того, чтобы "поймать" сеть, ему приходится карабкаться на берёзу в 300 метрах от деревни.В пресс-службе министерства добавили, что при дистанционном обучении можно использовать не только видео, но и мессенджеры, телефон, электронную почту и "другие средства коммуникации".Вузы Омска перешли на дистанционку сразу же после распоряжения губернатора 9 ноября, исключение составили те заведения, которые занимаются переобучения лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. В Омской области ежесуточно фиксируются новые рекорды по числу заразившихся коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск, называевский район

"Ловящему" сеть на березе студенту составят индивидуальный план обучения

14:21 12.11.2020 (обновлено: 15:39 12.11.2020)
 
© @omskiy.kolhoznik/TikTokАлексей Дудоладов
Алексей Дудоладов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© @omskiy.kolhoznik/TikTok
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Индивидуальный план обучения разработают для студента из омского села Алексея Дудоладова, который пожаловался, что из-за плохого интернета не может учиться дистанционно и ему приходится "ловить" сеть на берёзе, сообщили в минобразования региона.
Дудоладов стал известен в местных СМИ после того, как завёл аккаунт "Лёха из деревни" в соцсети Tik-Tok, где называет себя омским колхозником. На его аккаунт подписаны 123 тысячи пользователей. Он разместил там видеообращение к губернатору Александру Буркову, в котором рассказал, что учится в Омском институте водного транспорта, но с 9 ноября студентов перевели на "дистант". По словам тиктокера, из-за отсутствия качественного интернета в деревне Станкевичи Называевского района он не может учиться на дистанционке и не может доказать преподавателям, что не прогуливает занятия. Для того, чтобы "поймать" сеть, ему приходится карабкаться на берёзу в 300 метрах от деревни.
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"Алексею мы обязательно поможем и разработаем индивидуальный план освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер. Надеемся, что скоро этот период завершится, и мы сможем вернуться к очному общению, занятиям в классах", - цитирует пресс-служба минобразования слова директора Омского института водного транспорта Елены Заславской.

В пресс-службе министерства добавили, что при дистанционном обучении можно использовать не только видео, но и мессенджеры, телефон, электронную почту и "другие средства коммуникации".

"При переходе на дистанционный формат обучения там, где интернет-связь недостаточно устойчива, конечно, возникают проблемы. Это беспокоит педагогов, детей, родителей и нас. В такой ситуации оказался и Алексей Дудоладов. Он правильно задает вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям", - добавили в министерстве.

Вузы Омска перешли на дистанционку сразу же после распоряжения губернатора 9 ноября, исключение составили те заведения, которые занимаются переобучения лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. В Омской области ежесуточно фиксируются новые рекорды по числу заразившихся коронавирусом.
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