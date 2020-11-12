"Ловящему" сеть на березе студенту составят индивидуальный план обучения
14:21 12.11.2020 (обновлено: 15:39 12.11.2020)
ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Индивидуальный план обучения разработают для студента из омского села Алексея Дудоладова, который пожаловался, что из-за плохого интернета не может учиться дистанционно и ему приходится "ловить" сеть на берёзе, сообщили в минобразования региона.
Дудоладов стал известен в местных СМИ после того, как завёл аккаунт "Лёха из деревни" в соцсети Tik-Tok, где называет себя омским колхозником. На его аккаунт подписаны 123 тысячи пользователей. Он разместил там видеообращение к губернатору Александру Буркову, в котором рассказал, что учится в Омском институте водного транспорта, но с 9 ноября студентов перевели на "дистант". По словам тиктокера, из-за отсутствия качественного интернета в деревне Станкевичи Называевского района он не может учиться на дистанционке и не может доказать преподавателям, что не прогуливает занятия. Для того, чтобы "поймать" сеть, ему приходится карабкаться на берёзу в 300 метрах от деревни.
"Алексею мы обязательно поможем и разработаем индивидуальный план освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер. Надеемся, что скоро этот период завершится, и мы сможем вернуться к очному общению, занятиям в классах", - цитирует пресс-служба минобразования слова директора Омского института водного транспорта Елены Заславской.
В пресс-службе министерства добавили, что при дистанционном обучении можно использовать не только видео, но и мессенджеры, телефон, электронную почту и "другие средства коммуникации".
"При переходе на дистанционный формат обучения там, где интернет-связь недостаточно устойчива, конечно, возникают проблемы. Это беспокоит педагогов, детей, родителей и нас. В такой ситуации оказался и Алексей Дудоладов. Он правильно задает вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям", - добавили в министерстве.
Вузы Омска перешли на дистанционку сразу же после распоряжения губернатора 9 ноября, исключение составили те заведения, которые занимаются переобучения лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. В Омской области ежесуточно фиксируются новые рекорды по числу заразившихся коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.