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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/bayden-1584359617.html
Эксперт оценил перспективы развития отношений России и США при Байдене
Эксперт оценил перспективы развития отношений России и США при Байдене
Если президентом США станет Джо Байден, российско-американские отношения сохранят остро конфронтационный характер, но по практическим вопросам с администрацией... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:04
2020-11-12T19:04
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Если президентом США станет Джо Байден, российско-американские отношения сохранят остро конфронтационный характер, но по практическим вопросам с администрацией Байдена будет взаимодействовать легче, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Что касается российско-американских отношений непосредственно, в целом они сохранятся как отношения остро конфронтационные. Никакого улучшения принципиально не произойдет. Политический климат российско-американских отношений ухудшится в силу целого ряда обстоятельств", - сказал Суслов на пресс-конференции в режиме онлайн.Так, по мнению политолога, администрация Байдена, если он станет главой Белого дома, "будет уделять гораздо большее внимание вопросам прав человека и внутриполитического устройства в России вообще, нежели это делала администрация Трампа". "Риторика по поводу того, что надо поддерживать оппозицию в России, НКО, молодежь, которая хочет, по их мнению, фундаментальных перемен в российской внутренней и внешней политике, усилится", - отметил Суслов.В то же время, по прогнозам политолога, несмотря на общее ухудшение климата и конфронтации в целом, "по практическим вопросам взаимодействовать с администрацией Байдена будет легче". "Появится некая повестка дня российско-американского взаимодействия, которая отсутствовала в период Трампа. Использование России в качестве инструмента внутриполитической борьбы ослабнет – не исчезнет полностью, но ослабнет", - сказал аналитик."Месть" за ТрампаСуслов считает, что при Байдене Белый дом вспомнит о якобы поддержке России Трампа. "Администрация Байдена будет пытаться мстить России за Трампа. В том числе за поддержку Трампа, которая приписывается России Байденом в 2020 году", - заявил эксперт.Аналитик прогнозирует и новые санкции со стороны США в отношении РФ. "В Сирии США усилят свою роль спойлера и, скорее всего, будут вводить новые санкции в отношении России, в том числе и по Сирии", - констатировал Суслов.Кроме того, он обратил внимание, что демократы в США "не являются философски убежденными противниками контроля над вооружениями вообще". "Они считают, что контроль над вооружениями - это важный инструмент стратегической стабильности", - указал эксперт.Без глобальных перемен во внешней политикеПолитолог в целом считает, что в условиях существующего раскола в США глобальных перемен в американской внешней политике ждать не стоит. "Разделение, поляризация американского общества делает возврат к нормальности во внешней политике США, о котором говорил Байден, просто невозможным. По многим ключевым направлениям американской политики в содержательном смысле, по сути, сохранится преемственность с политикой Трампа. Риторика США изменится, но именно по содержательным моментам в целом ряде направлений мы увидим преемственность", - указал эксперт.По его оценке, при Байдене, во-первых, продолжится сдерживание Китая и России. "Инструменты сдерживания могут скорректироваться. Администрация Байдена не будет уделять внимание или делать упор на новую гонку вооружений как инструмент конфронтации, скорее всего, она будет отдавать предпочтение другим инструментам. Само по себе отношение к Китаю и России как к противникам, которых необходимо сдерживать, а в конечном итоге победит, сохранится", - уверен Суслов.Во-вторых, он считает, что сохранится внешнеэкономический меркантилизм американской внешней политики. "Усиление внутри США левого крыла Демократической партии исключает возможность возвращения США к классической политике поддержки свободной торговли", - отметил аналитик."Приоритет будет отдаваться возрождению национальной мощи США как великой державы, а не усилению США как некоего благожелательного и тем более альтруистского гегемона. Хотя, конечно, администрация Байдена усилит политику в области противодействия транснациональным вызовам и угрозам и будет здесь пытаться укреплять американское лидерство. Вопреки предпочтениям и самого Байдена, и тех людей, которые возглавят внешнеполитический блок его администрации, мы вряд ли будем наблюдать возвращение США к политике военного интервенционизма образца Буша и Обамы. В этом мы увидим преемственность", - заключил эксперт.В худшую сторону изменятся отношения США с их ближневосточными союзниками, включая и Израиль, и Саудовскую Аравию, и Турцию, добавил Суслов.
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россия, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), джо байден, сша, в мире

Эксперт оценил перспективы развития отношений России и США при Байдене

19:04 12.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Если президентом США станет Джо Байден, российско-американские отношения сохранят остро конфронтационный характер, но по практическим вопросам с администрацией Байдена будет взаимодействовать легче, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Что касается российско-американских отношений непосредственно, в целом они сохранятся как отношения остро конфронтационные. Никакого улучшения принципиально не произойдет. Политический климат российско-американских отношений ухудшится в силу целого ряда обстоятельств", - сказал Суслов на пресс-конференции в режиме онлайн.
Так, по мнению политолога, администрация Байдена, если он станет главой Белого дома, "будет уделять гораздо большее внимание вопросам прав человека и внутриполитического устройства в России вообще, нежели это делала администрация Трампа". "Риторика по поводу того, что надо поддерживать оппозицию в России, НКО, молодежь, которая хочет, по их мнению, фундаментальных перемен в российской внутренней и внешней политике, усилится", - отметил Суслов.
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В то же время, по прогнозам политолога, несмотря на общее ухудшение климата и конфронтации в целом, "по практическим вопросам взаимодействовать с администрацией Байдена будет легче". "Появится некая повестка дня российско-американского взаимодействия, которая отсутствовала в период Трампа. Использование России в качестве инструмента внутриполитической борьбы ослабнет – не исчезнет полностью, но ослабнет", - сказал аналитик.
"Месть" за Трампа
Суслов считает, что при Байдене Белый дом вспомнит о якобы поддержке России Трампа. "Администрация Байдена будет пытаться мстить России за Трампа. В том числе за поддержку Трампа, которая приписывается России Байденом в 2020 году", - заявил эксперт.

Кроме того, при Байдене США усилят сдерживание России на постсоветском пространстве. "Усилят поддержку Украины. Не исключаю, что администрация Байдена может поддержать ревизию минских соглашений, хотя увидим, может, Германия переубедит Байдена. Он, скорее всего, будет прислушиваться к Германии в гораздо большей степени, чем это делал Трамп", - отметил политолог.

Аналитик прогнозирует и новые санкции со стороны США в отношении РФ. "В Сирии США усилят свою роль спойлера и, скорее всего, будут вводить новые санкции в отношении России, в том числе и по Сирии", - констатировал Суслов.
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Кроме того, он обратил внимание, что демократы в США "не являются философски убежденными противниками контроля над вооружениями вообще". "Они считают, что контроль над вооружениями - это важный инструмент стратегической стабильности", - указал эксперт.
Без глобальных перемен во внешней политике
Политолог в целом считает, что в условиях существующего раскола в США глобальных перемен в американской внешней политике ждать не стоит. "Разделение, поляризация американского общества делает возврат к нормальности во внешней политике США, о котором говорил Байден, просто невозможным. По многим ключевым направлениям американской политики в содержательном смысле, по сути, сохранится преемственность с политикой Трампа. Риторика США изменится, но именно по содержательным моментам в целом ряде направлений мы увидим преемственность", - указал эксперт.
По его оценке, при Байдене, во-первых, продолжится сдерживание Китая и России. "Инструменты сдерживания могут скорректироваться. Администрация Байдена не будет уделять внимание или делать упор на новую гонку вооружений как инструмент конфронтации, скорее всего, она будет отдавать предпочтение другим инструментам. Само по себе отношение к Китаю и России как к противникам, которых необходимо сдерживать, а в конечном итоге победит, сохранится", - уверен Суслов.
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Во-вторых, он считает, что сохранится внешнеэкономический меркантилизм американской внешней политики. "Усиление внутри США левого крыла Демократической партии исключает возможность возвращения США к классической политике поддержки свободной торговли", - отметил аналитик.
"Приоритет будет отдаваться возрождению национальной мощи США как великой державы, а не усилению США как некоего благожелательного и тем более альтруистского гегемона. Хотя, конечно, администрация Байдена усилит политику в области противодействия транснациональным вызовам и угрозам и будет здесь пытаться укреплять американское лидерство. Вопреки предпочтениям и самого Байдена, и тех людей, которые возглавят внешнеполитический блок его администрации, мы вряд ли будем наблюдать возвращение США к политике военного интервенционизма образца Буша и Обамы. В этом мы увидим преемственность", - заключил эксперт.
В худшую сторону изменятся отношения США с их ближневосточными союзниками, включая и Израиль, и Саудовскую Аравию, и Турцию, добавил Суслов.
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