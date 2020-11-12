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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/bayden-1584208273.html
CNN: Белый дом не дает Байдену доступ к посланиям от иностранных лидеров
CNN: Белый дом не дает Байдену доступ к посланиям от иностранных лидеров
Администрация действующего президента США Дональда Трампа не дает объявившему о своей победе на выборах Джо Байдену получить доступ к посланиям от иностранных... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T04:26
2020-11-12T04:26
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа не дает объявившему о своей победе на выборах Джо Байдену получить доступ к посланиям от иностранных лидеров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников госдепартамента, знакомых с ситуацией.Сообщается, что стопка сообщений для Байдена от иностранных лидеров находится в госдепе, однако администрация действующего главы государства не позволяет ему получить доступ к ним. Как отмечает телеканал, команда Байдена самостоятельно осуществляет связь с иностранными правительствами, не имея логистической и переводческой поддержки со стороны операционного центра госдепа."Они бы предпочли использовать ресурсы госдепартамента", - сообщил телеканалу источник, знакомый с ситуацией.Источники телеканала также подчеркнули, что представители иностранных лидеров были вынуждены обратиться за помощью к работавшим при президентстве Барака Обамы дипломатам, чтобы отправить поздравительные сообщения штабу Байдена.Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Трампа велела учреждениям пока не сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201111/golosa-1584194604.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

CNN: Белый дом не дает Байдену доступ к посланиям от иностранных лидеров

04:26 12.11.2020
 
© РИА Новости / Юки ИвамураЖители Филадельфии смотрят обращение к американскому народу, получившего большинство голосов на президентских выборах США сенатора-демократа Джозефа Байдена
Жители Филадельфии смотрят обращение к американскому народу, получившего большинство голосов на президентских выборах США сенатора-демократа Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа не дает объявившему о своей победе на выборах Джо Байдену получить доступ к посланиям от иностранных лидеров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников госдепартамента, знакомых с ситуацией.
Сообщается, что стопка сообщений для Байдена от иностранных лидеров находится в госдепе, однако администрация действующего главы государства не позволяет ему получить доступ к ним. Как отмечает телеканал, команда Байдена самостоятельно осуществляет связь с иностранными правительствами, не имея логистической и переводческой поддержки со стороны операционного центра госдепа.
"Они бы предпочли использовать ресурсы госдепартамента", - сообщил телеканалу источник, знакомый с ситуацией.
Источники телеканала также подчеркнули, что представители иностранных лидеров были вынуждены обратиться за помощью к работавшим при президентстве Барака Обамы дипломатам, чтобы отправить поздравительные сообщения штабу Байдена.
Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Трампа велела учреждениям пока не сотрудничать с командой по передаче власти Джо Байдена.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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