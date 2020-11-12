Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/bank-1584303928.html
ПСБ повышает финансовую грамотность населения
ПСБ повышает финансовую грамотность населения
Более 16 тысяч человек приняли участие в организованных ПСБ в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности образовательных мероприятиях на тему управления РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:40
2020-11-12T15:40
россия
банк псб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1400x0_80_0_0_27d90865eaf70bb1866881f8f2bf352f.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 16 тысяч человек приняли участие в организованных ПСБ в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности образовательных мероприятиях на тему управления личными финансами и информационной безопасности, сообщает пресс-служба банка. ПСБ в третий раз стал официальным партнером Всероссийской недели финансовой грамотности. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, все мероприятия проводились в онлайн-формате.В частности , ПСБ провел анимационную видеоэкскурсию на производство банковских карт - ее зрители узнали основные правила безопасности при оплате картами, а также получили лайфхаки, как распознать звонки мошенников и защититься от приемов социальной инженерии, которые используют злоумышленники. Кроме того, участников экскурсии познакомили с процессом генерации ПИН-кода и его нанесения прямо внутри запечатанного конверта, эмбоссирования (тиснения) и персонализации карты под владельца. Узнать свой уровень финансовой грамотности каждый желающий мог с обновленной версией онлайн игры-тестирования от ПСБ "Финансовый сапёр". По словам руководителя центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ Екатерины Матвеевой, повышение финансовой грамотности – одно из приоритетных направлений работы ПСБ. Всероссийская неделя финансовой грамотности проводится с 2015 года. Ее организатором выступает Национальный центр финансовой грамотности при поддержке проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ".
https://ria.ru/20201102/bank-1582633389.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1400x0_80_0_0_bc3beb46e8a032a57e9b1cef7a8ee24b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ повышает финансовую грамотность населения

15:40 12.11.2020
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Предоставлено ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 16 тысяч человек приняли участие в организованных ПСБ в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности образовательных мероприятиях на тему управления личными финансами и информационной безопасности, сообщает пресс-служба банка.
ПСБ в третий раз стал официальным партнером Всероссийской недели финансовой грамотности. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, все мероприятия проводились в онлайн-формате.
Линия по производству твердых таблеток - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 12:58
ПСБ: фармацевтика - перспективное направление для инвестиций
В частности , ПСБ провел анимационную видеоэкскурсию на производство банковских карт - ее зрители узнали основные правила безопасности при оплате картами, а также получили лайфхаки, как распознать звонки мошенников и защититься от приемов социальной инженерии, которые используют злоумышленники. Кроме того, участников экскурсии познакомили с процессом генерации ПИН-кода и его нанесения прямо внутри запечатанного конверта, эмбоссирования (тиснения) и персонализации карты под владельца. Узнать свой уровень финансовой грамотности каждый желающий мог с обновленной версией онлайн игры-тестирования от ПСБ "Финансовый сапёр".
По словам руководителя центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ Екатерины Матвеевой, повышение финансовой грамотности – одно из приоритетных направлений работы ПСБ.
"Мы обладаем значительным опытом в этой сфере – банк совместно с различными вузами разработал комплекс обучающих курсов, тестов, финансовых игр, которые позволяют людям в легкой, доступной форме освоить базовые принципы управления личными финансами. В этом году ПСБ совместно с Военным университетом МО РФ и Министерством обороны разработал уникальный автоматизированный комплекс оценки финансовой грамотности военнослужащих, который позволяет определить уровень теоретических и практических финансовых знаний человека, а также выявить его индивидуальные особенности при принятии финансовых решений. Нам важно участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности– это возможность делиться нашей экспертизой и уникальными разработками на площадке федерального масштаба", - сказала Матвеева.
Всероссийская неделя финансовой грамотности проводится с 2015 года. Ее организатором выступает Национальный центр финансовой грамотности при поддержке проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ".
 
РоссияБанк ПСБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
22:15В Киеве рассказали о попытках журналистов попасть в больницу к Зеленскому
Лента новостейМолния