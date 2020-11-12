https://ria.ru/20201112/bank-1584303928.html
ПСБ повышает финансовую грамотность населения
ПСБ повышает финансовую грамотность населения
Более 16 тысяч человек приняли участие в организованных ПСБ в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности образовательных мероприятиях на тему управления РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:40
2020-11-12T15:40
2020-11-12T15:40
россия
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 16 тысяч человек приняли участие в организованных ПСБ в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности образовательных мероприятиях на тему управления личными финансами и информационной безопасности, сообщает пресс-служба банка. ПСБ в третий раз стал официальным партнером Всероссийской недели финансовой грамотности. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, все мероприятия проводились в онлайн-формате.В частности , ПСБ провел анимационную видеоэкскурсию на производство банковских карт - ее зрители узнали основные правила безопасности при оплате картами, а также получили лайфхаки, как распознать звонки мошенников и защититься от приемов социальной инженерии, которые используют злоумышленники. Кроме того, участников экскурсии познакомили с процессом генерации ПИН-кода и его нанесения прямо внутри запечатанного конверта, эмбоссирования (тиснения) и персонализации карты под владельца. Узнать свой уровень финансовой грамотности каждый желающий мог с обновленной версией онлайн игры-тестирования от ПСБ "Финансовый сапёр". По словам руководителя центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ Екатерины Матвеевой, повышение финансовой грамотности – одно из приоритетных направлений работы ПСБ. Всероссийская неделя финансовой грамотности проводится с 2015 года. Ее организатором выступает Национальный центр финансовой грамотности при поддержке проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ".
https://ria.ru/20201102/bank-1582633389.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк псб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 16 тысяч человек приняли участие в организованных ПСБ в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности образовательных мероприятиях на тему управления личными финансами и информационной безопасности, сообщает пресс-служба банка.
ПСБ в третий раз стал официальным партнером Всероссийской недели финансовой грамотности. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, все мероприятия проводились в онлайн-формате.
В частности , ПСБ провел анимационную видеоэкскурсию на производство банковских карт - ее зрители узнали основные правила безопасности при оплате картами, а также получили лайфхаки, как распознать звонки мошенников и защититься от приемов социальной инженерии, которые используют злоумышленники. Кроме того, участников экскурсии познакомили с процессом генерации ПИН-кода и его нанесения прямо внутри запечатанного конверта, эмбоссирования (тиснения) и персонализации карты под владельца. Узнать свой уровень финансовой грамотности каждый желающий мог с обновленной версией онлайн игры-тестирования от ПСБ "Финансовый сапёр".
По словам руководителя центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ Екатерины Матвеевой, повышение финансовой грамотности – одно из приоритетных направлений работы ПСБ.
"Мы обладаем значительным опытом в этой сфере – банк совместно с различными вузами разработал комплекс обучающих курсов, тестов, финансовых игр, которые позволяют людям в легкой, доступной форме освоить базовые принципы управления личными финансами. В этом году ПСБ совместно с Военным университетом МО РФ и Министерством обороны разработал уникальный автоматизированный комплекс оценки финансовой грамотности военнослужащих, который позволяет определить уровень теоретических и практических финансовых знаний человека, а также выявить его индивидуальные особенности при принятии финансовых решений. Нам важно участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности– это возможность делиться нашей экспертизой и уникальными разработками на площадке федерального масштаба", - сказала Матвеева.
Всероссийская неделя финансовой грамотности проводится с 2015 года. Ее организатором выступает Национальный центр финансовой грамотности при поддержке проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ".