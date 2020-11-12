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МСП Банк поддержал красноярского производителя композитных материалов
МСП Банк поддержал красноярского производителя композитных материалов
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения производства красноярскому предприятию по выпуску композитных материалов,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:26
2020-11-12T11:26
россия
корпорация мсп
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения производства красноярскому предприятию по выпуску композитных материалов, сообщает пресс-служба банка.Банк открыл ООО "НПО Гелар" кредит на сумму 45 миллионов рублей. Финансирование предоставлено по ставке 7,75% годовых на 10 лет. Полученные средства будут направлены на приобретение нового производственного корпуса и его реконструкции.По данным пресс-службы, предприятие на фоне роста спроса на свою продукцию запускает проект по наращиванию производственных мощностей и расширению линейки продукции. Первым этапом проекта стала подготовка новой производственной площадки. Как ожидается, приобретение здания позволит эффективно организовать производственный процесс, избежать различных видов издержек и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие компании."НПО Гелар" производит композитный материал "Поликерамопласт" на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и модифицирующих добавок. Материалы из "Поликерамопласта" были специально разработаны для российского рынка как адаптированный аналог изделий из сверхвысокомолекулярного полиэтилена иностранного производства. Производство было запущено в 2015 году. Проектная мощность завода позволяет выпускать около 1 тысяч тонн материала в год. Изделия предприятия используются в горной добыче, транспорте, металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях как покрытие для защиты поверхностей от механических, физических, химических и термических повреждений, а также для беспрепятственного скольжение грузов и материалов.
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Новости
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россия, корпорация мсп

МСП Банк поддержал красноярского производителя композитных материалов

11:26 12.11.2020
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения производства красноярскому предприятию по выпуску композитных материалов, сообщает пресс-служба банка.
Банк открыл ООО "НПО Гелар" кредит на сумму 45 миллионов рублей. Финансирование предоставлено по ставке 7,75% годовых на 10 лет. Полученные средства будут направлены на приобретение нового производственного корпуса и его реконструкции.
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По данным пресс-службы, предприятие на фоне роста спроса на свою продукцию запускает проект по наращиванию производственных мощностей и расширению линейки продукции. Первым этапом проекта стала подготовка новой производственной площадки. Как ожидается, приобретение здания позволит эффективно организовать производственный процесс, избежать различных видов издержек и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие компании.
"НПО Гелар" производит композитный материал "Поликерамопласт" на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и модифицирующих добавок. Материалы из "Поликерамопласта" были специально разработаны для российского рынка как адаптированный аналог изделий из сверхвысокомолекулярного полиэтилена иностранного производства. Производство было запущено в 2015 году. Проектная мощность завода позволяет выпускать около 1 тысяч тонн материала в год.
Изделия предприятия используются в горной добыче, транспорте, металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях как покрытие для защиты поверхностей от механических, физических, химических и термических повреждений, а также для беспрепятственного скольжение грузов и материалов.
 
РоссияКорпорация МСП
 
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