https://ria.ru/20201112/avtomobili-1584217780.html

В России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет

В России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет

МВД предлагает разрешить россиянам управлять машиной с 17 лети. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:57

2020-11-12T08:57

2020-11-12T16:17

россия

водительские права

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. МВД предлагает разрешить россиянам управлять машиной с 17 лети. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Законопроект предполагает внесение изменений в пункты федерального закона "О безопасности дорожного движения", которые касаются допуска к управлению транспортными средствами. Сам закон был принят еще 10 декабря 1995 года.На сегодняшний день сдать экзамен для получения водительских прав можно в 17 лет, однако закон позволяет управлять автомобилем лишь с 18 лет. В МВД полагают, что за этот год навыки и знания теряются, поэтому предлагают разрешить подросткам садиться за руль до наступления совершеннолетия. Но вместе с ними должен ехать "водитель-наставник" с правами категории B. Порядок вождения и требования к наставнику позже определят в постановлении правительства.В начале сентября в МВД подготовили новую версию регламента для проведения экзамена на водительские права: теперь практическая часть будет проводиться только в условиях дорожного движения.Кроме того, регламент внесет коррективы в перечень ошибок и нарушений, за которые можно получить штрафные баллы. Для успешной сдачи экзамена нужно показать навыки безопасного вождения транспортного средства и набрать не более пяти штрафных баллов.

https://ria.ru/20201107/konfiskatsiya-1583521941.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, водительские права, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество