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В России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет
В России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет
МВД предлагает разрешить россиянам управлять машиной с 17 лети. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:57
2020-11-12T16:17
россия
водительские права
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. МВД предлагает разрешить россиянам управлять машиной с 17 лети. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Законопроект предполагает внесение изменений в пункты федерального закона "О безопасности дорожного движения", которые касаются допуска к управлению транспортными средствами. Сам закон был принят еще 10 декабря 1995 года.На сегодняшний день сдать экзамен для получения водительских прав можно в 17 лет, однако закон позволяет управлять автомобилем лишь с 18 лет. В МВД полагают, что за этот год навыки и знания теряются, поэтому предлагают разрешить подросткам садиться за руль до наступления совершеннолетия. Но вместе с ними должен ехать "водитель-наставник" с правами категории B. Порядок вождения и требования к наставнику позже определят в постановлении правительства.В начале сентября в МВД подготовили новую версию регламента для проведения экзамена на водительские права: теперь практическая часть будет проводиться только в условиях дорожного движения.Кроме того, регламент внесет коррективы в перечень ошибок и нарушений, за которые можно получить штрафные баллы. Для успешной сдачи экзамена нужно показать навыки безопасного вождения транспортного средства и набрать не более пяти штрафных баллов.
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россия, водительские права, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

В России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет

08:57 12.11.2020 (обновлено: 16:17 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрактические занятия в автошколе
Практические занятия в автошколе - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. МВД предлагает разрешить россиянам управлять машиной с 17 лети. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект предполагает внесение изменений в пункты федерального закона "О безопасности дорожного движения", которые касаются допуска к управлению транспортными средствами. Сам закон был принят еще 10 декабря 1995 года.
На сегодняшний день сдать экзамен для получения водительских прав можно в 17 лет, однако закон позволяет управлять автомобилем лишь с 18 лет.
В МВД полагают, что за этот год навыки и знания теряются, поэтому предлагают разрешить подросткам садиться за руль до наступления совершеннолетия. Но вместе с ними должен ехать "водитель-наставник" с правами категории B. Порядок вождения и требования к наставнику позже определят в постановлении правительства.
В начале сентября в МВД подготовили новую версию регламента для проведения экзамена на водительские права: теперь практическая часть будет проводиться только в условиях дорожного движения.
Кроме того, регламент внесет коррективы в перечень ошибок и нарушений, за которые можно получить штрафные баллы. Для успешной сдачи экзамена нужно показать навыки безопасного вождения транспортного средства и набрать не более пяти штрафных баллов.
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Россияводительские праваАвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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