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В России могут изменить правила получения прав для водителей автобусов
В России могут изменить правила получения прав для водителей автобусов
МВД России предлагает пускать за руль автобусов только шоферов со стажем вождения других категорий минимум в один год. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:06
2020-11-12T13:31
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. МВД России предлагает пускать за руль автобусов только шоферов со стажем вождения других категорий минимум в один год.Об этом говорится в разработанном МВД РФ законопроекте, который есть в распоряжении РИА Новости. Сейчас документ направлен в правительство.В 2020 году в России произошло несколько крупных ДТП с участием автобусов. Последняя резонансная авария имела место в Великом Новгороде, где рейсовый автобус врезался здание государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе было 26 человек. Погибли двое, в том числе водитель, восемь пассажиров госпитализированы.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

В России могут изменить правила получения прав для водителей автобусов

13:06 12.11.2020 (обновлено: 13:31 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовВодитель в кабине автобуса. Архивное фото
Водитель в кабине автобуса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. МВД России предлагает пускать за руль автобусов только шоферов со стажем вождения других категорий минимум в один год.
Об этом говорится в разработанном МВД РФ законопроекте, который есть в распоряжении РИА Новости. Сейчас документ направлен в правительство.
"Российское национальное водительское удостоверение ... категории C, категории D… [выдается] при наличии права на управление транспортными средствами в течение не менее двенадцати месяцев", - сообщается в документе.
В 2020 году в России произошло несколько крупных ДТП с участием автобусов. Последняя резонансная авария имела место в Великом Новгороде, где рейсовый автобус врезался здание государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе было 26 человек. Погибли двое, в том числе водитель, восемь пассажиров госпитализированы.
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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