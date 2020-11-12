https://ria.ru/20201112/avtobus-1584270563.html

В России могут изменить правила получения прав для водителей автобусов

В России могут изменить правила получения прав для водителей автобусов

МВД России предлагает пускать за руль автобусов только шоферов со стажем вождения других категорий минимум в один год. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:06

2020-11-12T13:06

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. МВД России предлагает пускать за руль автобусов только шоферов со стажем вождения других категорий минимум в один год.Об этом говорится в разработанном МВД РФ законопроекте, который есть в распоряжении РИА Новости. Сейчас документ направлен в правительство.В 2020 году в России произошло несколько крупных ДТП с участием автобусов. Последняя резонансная авария имела место в Великом Новгороде, где рейсовый автобус врезался здание государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе было 26 человек. Погибли двое, в том числе водитель, восемь пассажиров госпитализированы.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество