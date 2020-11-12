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В Перу назвали украинский самолет Ан-178 "невидимкой"
В Перу назвали украинский самолет Ан-178 "невидимкой"
Украина хотела продать Перу за 65 миллионов долларов "самолет-невидимку" Ан-178, говорится на сайте Федерации журналистов Перу. Ресурс отмечет, что альтернативу РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T06:55
2020-11-12T07:23
россия
ил-112
ан-12
гп "антонов"
ан-32
ил-76
перу
лима (город)
украина
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украина хотела продать Перу за 65 миллионов долларов "самолет-невидимку" Ан-178, говорится на сайте Федерации журналистов Перу. Ресурс отмечет, что альтернативу может предложить Россия.Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что Перу приостановило действие подписанного в 2019 году контракта на закупку украинских самолетов Ан-178 на замену устаревающих Ан-32 для национальной полиции, так как заказчик оценивает его реализацию как маловероятную. По словам источника, украинская сторона год назад преднамеренно дезинформировала перуанцев, пообещав, что проблем с российскими элементами не будет, на деле же самолет готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих, найти им замену украинцы не смогли.Как напоминают авторы статьи, Лима приостановило исполнение контракта на куплю-продажу Ан-178 после ряда проблем. В частности, у украинского самолета нет международной сертификации и данных для ее получения. Генерал Альфредо Вильдосо Рохас, присутствовавший на подписании контракта, сейчас находится в тюрьме по коррупционному делу, а сама закупка Ан-178 шла в нарушение перуанского законодательства.Кроме того, как отмечается, Украина столкнулась с проблемами в покупке российских комплектующих, необходимых для производства этого самолета. "Замена и адаптация этих деталей на детали западного и украинского производства, период испытаний которых начнется в конце 2020 года, что подразумевает около 1800-2000 летных часов в год и наличие около пяти прототипов, которыми не располагает украинская сторона", - указывают авторы статьи.Хотя Лима уже выплатила аванс в размере 30% от стоимости самолета, что эквивалентно примерно 19,2 миллиона долларов, штрафные санкции за просрочку поставки в срок (от одного до двух месяцев) составляют всего пять тысяч долларов в месяц, что является "чудовищно низким штрафом" для подобной закупки, констатируется в материале.В то же время Россия, как напоминают авторы статьи, модернизировала свои самолеты Ил-76 и разрабатывает средний транспортный самолет Ил-112. Они представляют собой реальную альтернативу самолету Ан-178, констатирует издание.Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20200925/an-178-1577778880.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191106/1560643003.html
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россия, ил-112, ан-12, гп "антонов", ан-32, ил-76, перу, лима (город), украина, в мире

В Перу назвали украинский самолет Ан-178 "невидимкой"

06:55 12.11.2020 (обновлено: 07:23 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинский военно-транспортный самолет Ан-178
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украина хотела продать Перу за 65 миллионов долларов "самолет-невидимку" Ан-178, говорится на сайте Федерации журналистов Перу. Ресурс отмечет, что альтернативу может предложить Россия.
Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что Перу приостановило действие подписанного в 2019 году контракта на закупку украинских самолетов Ан-178 на замену устаревающих Ан-32 для национальной полиции, так как заказчик оценивает его реализацию как маловероятную. По словам источника, украинская сторона год назад преднамеренно дезинформировала перуанцев, пообещав, что проблем с российскими элементами не будет, на деле же самолет готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих, найти им замену украинцы не смогли.
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Как напоминают авторы статьи, Лима приостановило исполнение контракта на куплю-продажу Ан-178 после ряда проблем. В частности, у украинского самолета нет международной сертификации и данных для ее получения. Генерал Альфредо Вильдосо Рохас, присутствовавший на подписании контракта, сейчас находится в тюрьме по коррупционному делу, а сама закупка Ан-178 шла в нарушение перуанского законодательства.
Кроме того, как отмечается, Украина столкнулась с проблемами в покупке российских комплектующих, необходимых для производства этого самолета. "Замена и адаптация этих деталей на детали западного и украинского производства, период испытаний которых начнется в конце 2020 года, что подразумевает около 1800-2000 летных часов в год и наличие около пяти прототипов, которыми не располагает украинская сторона", - указывают авторы статьи.
Хотя Лима уже выплатила аванс в размере 30% от стоимости самолета, что эквивалентно примерно 19,2 миллиона долларов, штрафные санкции за просрочку поставки в срок (от одного до двух месяцев) составляют всего пять тысяч долларов в месяц, что является "чудовищно низким штрафом" для подобной закупки, констатируется в материале.
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В то же время Россия, как напоминают авторы статьи, модернизировала свои самолеты Ил-76 и разрабатывает средний транспортный самолет Ил-112. Они представляют собой реальную альтернативу самолету Ан-178, констатирует издание.
Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияИл-112Ан-12ГП "Антонов"Ан-32Ил-76ПеруЛима (город)УкраинаВ мире
 
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