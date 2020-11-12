https://ria.ru/20201112/armeniya-1584318077.html

Аппарат премьера Армении частично возобновил работу после погрома

Аппарат премьера Армении частично возобновил работу после погрома

Аппарат премьер-министра Армении, в здании которого протестующие ранее устроили погром, возобновит с пятницы работу в полном объеме, сообщил руководитель... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:27

2020-11-12T16:27

2020-11-12T16:29

беспорядки в ереване

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Аппарат премьер-министра Армении, в здании которого протестующие ранее устроили погром, возобновит с пятницы работу в полном объеме, сообщил руководитель аппарата Эдуард Агаджанян.Протестующие выступали против подписанного трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.По его словам, ряд участников беспорядков уже идентифицированы и задержаны, остальных ищут. Глава аппарата пообещал, что все виновные будут привлечены к ответственности.В ночь на 10 ноября в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении огня в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий. Премьер Никол Пашинян заявил, что в результате погрома из его резиденции были украдены компьютер, часы и другие предметы. В четверг Служба национальной безопасности заявила о задержании трех подозреваемых в краже.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201112/erevan-1584306995.html

ереван

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, ереван, азербайджан, армения, в мире