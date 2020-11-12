Аппарат премьера Армении частично возобновил работу после погрома
16:27 12.11.2020 (обновлено: 16:29 12.11.2020)
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Аппарат премьер-министра Армении, в здании которого протестующие ранее устроили погром, возобновит с пятницы работу в полном объеме, сообщил руководитель аппарата Эдуард Агаджанян.
Протестующие выступали против подписанного трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.
"В связи с повреждением группой лиц государственного имущества и проводимым после беспорядков расследованием в течение двух дней не было возможности обеспечить обычную работу аппарата премьер-министра. Сегодня уже появилась возможность частично возобновить работы, а завтра аппарат правительства возобновит работу в полном объеме", - написал Агаджанян в Facebook.
По его словам, ряд участников беспорядков уже идентифицированы и задержаны, остальных ищут. Глава аппарата пообещал, что все виновные будут привлечены к ответственности.
Вчера, 15:50В центре Еревана прошла акция протеста
В ночь на 10 ноября в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении огня в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий. Премьер Никол Пашинян заявил, что в результате погрома из его резиденции были украдены компьютер, часы и другие предметы. В четверг Служба национальной безопасности заявила о задержании трех подозреваемых в краже.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.