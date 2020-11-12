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В Армении после митинга задержали десять лидеров оппозиции
В Армении после митинга задержали десять лидеров оппозиции
В Армении задержали десять лидеров оппозиции после протестных акций в Ереване, сообщается на сайте Специальной следственной службы. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:12
2020-11-12T11:42
беспорядки в ереване
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 12 ноя — РИА Новости. В Армении задержали десять лидеров оппозиции после протестных акций в Ереване, сообщается на сайте Специальной следственной службы.Их подозревают в "организации и проведении собрания с нарушением установленного законом порядка". Среди задержанных:Исагуляна, Суренянца, Ванецяна, Казиняна и Сагателяна также подозревают в нарушении временных ограничений, введенных в период военного положения. Максимальная санкция по этой статье предусматривает пять лет лишения свободы.Накануне оппозиция устроила акцию протеста у стен правительства и парламента республики. Протестующие выдвинули ультиматум премьеру Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном. Они потребовали его добровольной отставки до полуночи. В противном случае, заявлял Сагателян, организаторы митингов сами "попытаются решить вопрос ухода Пашиняна" до вечера следующего дня.Лидер армянской оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Маркуян также сообщал, что удалось собрать необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания парламента. Однако оно не состоялось из-за отсутствия кворума: глава постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян объяснила, что на заседание не пришли члены правящей фракции "Мой шаг".Как подчеркнули депутаты, прежде чем обсуждать легитимность трехстороннего заявления об окончании карабахской войны, они предлагают оппозиции "четко заявить, что они поддерживают отмену российского посредничества, вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, продолжение войны".Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело о незаконном собрании в условиях военного положения. Прошли задержания, фигурантам грозит до двух месяцев ареста.Соглашение по КарабахуВ конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html
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беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире

В Армении после митинга задержали десять лидеров оппозиции

10:12 12.11.2020 (обновлено: 11:42 12.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники митинга на площади Свободы в Ереване
Участники митинга на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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ЕРЕВАН, 12 ноя — РИА Новости. В Армении задержали десять лидеров оппозиции после протестных акций в Ереване, сообщается на сайте Специальной следственной службы.
Их подозревают в "организации и проведении собрания с нарушением установленного законом порядка". Среди задержанных:
экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян;
лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян;
глава партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян;
политолог Сурен Суренянц;
представители Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Гегам Манукя и Ишхан Сагателян;
бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов (член исполнительного органа Республиканской партии);
учредитель партии "Едина Армения" Артур Казинян;
оппозиционер Давид Амбарцумян.
Исагуляна, Суренянца, Ванецяна, Казиняна и Сагателяна также подозревают в нарушении временных ограничений, введенных в период военного положения. Максимальная санкция по этой статье предусматривает пять лет лишения свободы.
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Накануне оппозиция устроила акцию протеста у стен правительства и парламента республики. Протестующие выдвинули ультиматум премьеру Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном. Они потребовали его добровольной отставки до полуночи. В противном случае, заявлял Сагателян, организаторы митингов сами "попытаются решить вопрос ухода Пашиняна" до вечера следующего дня.
Лидер армянской оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Маркуян также сообщал, что удалось собрать необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания парламента. Однако оно не состоялось из-за отсутствия кворума: глава постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян объяснила, что на заседание не пришли члены правящей фракции "Мой шаг".
Как подчеркнули депутаты, прежде чем обсуждать легитимность трехстороннего заявления об окончании карабахской войны, они предлагают оппозиции "четко заявить, что они поддерживают отмену российского посредничества, вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, продолжение войны".
Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело о незаконном собрании в условиях военного положения. Прошли задержания, фигурантам грозит до двух месяцев ареста.
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Соглашение по Карабаху

В конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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Общий компромисс. Подробности карабахского мира
Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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