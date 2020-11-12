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СНБ Армении опровергла информацию о сердечном приступе у главы службы
СНБ Армении опровергла информацию о сердечном приступе у главы службы
Информация о сердечном приступе у главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна не соответствует действительности, говорится в заявлении на... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T03:18
2020-11-12T03:18
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Информация о сердечном приступе у главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна не соответствует действительности, говорится в заявлении на сайте СНБ.Ранее онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на собственные данные, сообщило, что Абазян доставлен в больницу с сердечным приступом."Распространенная информация о госпитализации с сердечным приступом руководителя службы национальной безопасности РА не соответствует действительности", - говорится в заявлении.Тем не менее в пресс-релизе отмечается, что Абазян обратился в лечебное учреждение для прохождения медобследования, однако "в настоящее время находится на рабочем месте и в полном объеме исполняет свои обязанности".Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября. Ранее от должности врио главы СНБ по предложению премьер-министра Никола Пашиняна был освобожден Микаел Амбарцумян.
https://ria.ru/20201112/armeniya-1584201774.html
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армения, в мире

СНБ Армении опровергла информацию о сердечном приступе у главы службы

03:18 12.11.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСкорая помощь в Армении
Скорая помощь в Армении - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Информация о сердечном приступе у главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна не соответствует действительности, говорится в заявлении на сайте СНБ.
Ранее онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на собственные данные, сообщило, что Абазян доставлен в больницу с сердечным приступом.
"Распространенная информация о госпитализации с сердечным приступом руководителя службы национальной безопасности РА не соответствует действительности", - говорится в заявлении.
Тем не менее в пресс-релизе отмечается, что Абазян обратился в лечебное учреждение для прохождения медобследования, однако "в настоящее время находится на рабочем месте и в полном объеме исполняет свои обязанности".
Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября. Ранее от должности врио главы СНБ по предложению премьер-министра Никола Пашиняна был освобожден Микаел Амбарцумян.
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