https://ria.ru/20201112/armeniya-1584207075.html

СНБ Армении опровергла информацию о сердечном приступе у главы службы

СНБ Армении опровергла информацию о сердечном приступе у главы службы

Информация о сердечном приступе у главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна не соответствует действительности, говорится в заявлении на... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T03:18

2020-11-12T03:18

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Информация о сердечном приступе у главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна не соответствует действительности, говорится в заявлении на сайте СНБ.Ранее онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на собственные данные, сообщило, что Абазян доставлен в больницу с сердечным приступом."Распространенная информация о госпитализации с сердечным приступом руководителя службы национальной безопасности РА не соответствует действительности", - говорится в заявлении.Тем не менее в пресс-релизе отмечается, что Абазян обратился в лечебное учреждение для прохождения медобследования, однако "в настоящее время находится на рабочем месте и в полном объеме исполняет свои обязанности".Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября. Ранее от должности врио главы СНБ по предложению премьер-министра Никола Пашиняна был освобожден Микаел Амбарцумян.

https://ria.ru/20201112/armeniya-1584201774.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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