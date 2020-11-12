https://ria.ru/20201112/armeniya-1584207075.html
СНБ Армении опровергла информацию о сердечном приступе у главы службы
СНБ Армении опровергла информацию о сердечном приступе у главы службы
Информация о сердечном приступе у главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна не соответствует действительности, говорится в заявлении на... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T03:18
2020-11-12T03:18
2020-11-12T03:18
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_f588409eb8e835dbd1b57d93f401428e.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Информация о сердечном приступе у главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна не соответствует действительности, говорится в заявлении на сайте СНБ.Ранее онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на собственные данные, сообщило, что Абазян доставлен в больницу с сердечным приступом."Распространенная информация о госпитализации с сердечным приступом руководителя службы национальной безопасности РА не соответствует действительности", - говорится в заявлении.Тем не менее в пресс-релизе отмечается, что Абазян обратился в лечебное учреждение для прохождения медобследования, однако "в настоящее время находится на рабочем месте и в полном объеме исполняет свои обязанности".Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября. Ранее от должности врио главы СНБ по предложению премьер-министра Никола Пашиняна был освобожден Микаел Амбарцумян.
https://ria.ru/20201112/armeniya-1584201774.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_a16533f15c831b89cd62bba2ef4fb952.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, в мире
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Информация о сердечном приступе у главы Службы национальной безопасности Армении
Армена Абазяна не соответствует действительности, говорится в заявлении на сайте СНБ
.
Ранее онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на собственные данные, сообщило, что Абазян доставлен в больницу с сердечным приступом.
"Распространенная информация о госпитализации с сердечным приступом руководителя службы национальной безопасности РА не соответствует действительности", - говорится в заявлении.
Тем не менее в пресс-релизе отмечается, что Абазян обратился в лечебное учреждение для прохождения медобследования, однако "в настоящее время находится на рабочем месте и в полном объеме исполняет свои обязанности".
Абазян был назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября. Ранее от должности врио главы СНБ по предложению премьер-министра Никола Пашиняна
был освобожден Микаел Амбарцумян
.