https://ria.ru/20201112/arest-1584318542.html

В Милане россиянина арестовали за изготовление поддельных документов

В Милане россиянина арестовали за изготовление поддельных документов

Миланская полиция арестовала гражданина России, выходца из Чечни, который занимался изготовлением и продажей онлайн поддельных документов, сообщает полицейское... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:29

2020-11-12T16:29

2020-11-12T17:13

чеченская республика (чечня)

ницца

милан

париж

в мире

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РИМ, 12 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Миланская полиция арестовала гражданина России, выходца из Чечни, который занимался изготовлением и продажей онлайн поддельных документов, сообщает полицейское управление итальянского города.В ходе начатого полгода назад расследования итальянские оперативники получили информацию из Австрии, где прошла антитеррористическая операция. Венские коллеги сообщили, что в районе Милана живет человек, находившийся в контакте с основным объектом расследования в Австрии."Недавние события в Париже, Ницце и Вене предоставили следователям возможность ускорить завершение операции, исполнив в Варезе ордер прокуратуры Милана в отношении 35-летнего россиянина и двух граждан Украины", - говорится в коммюнике. Гражданин РФ находился в Италии на основании заявления о получении убежища, которое он оспаривал в иммиграционном управлении Варезе. Двое украинцев жили в Италии на законных основаниях.В ходе обысков полиция обнаружила и конфисковала 20 поддельных документов, включая паспорта, водительские права и удостоверения личности, четыре компьютера и 14 телефонов. Они будут подвергнуты последующему исследованию.Отмечается, что на деятельность группы мошенников, которую возглавлял арестованный, не повлияли ограничения по COVID-19, введенные в Италии в последние месяцы. Несмотря на наличие поддельных прав, он работал не выходя из своей квартиры. Объявления в профиле Instagram и на сайте даже содержали отметку о гарантии полного выполнения работы, обещая недовольному клиенту возмещение расходов.

https://ria.ru/20170708/1498121733.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), ницца, милан, париж, в мире