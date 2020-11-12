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В Милане россиянина арестовали за изготовление поддельных документов
В Милане россиянина арестовали за изготовление поддельных документов
Миланская полиция арестовала гражданина России, выходца из Чечни, который занимался изготовлением и продажей онлайн поддельных документов, сообщает полицейское... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:29
2020-11-12T17:13
чеченская республика (чечня)
ницца
милан
париж
в мире
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РИМ, 12 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Миланская полиция арестовала гражданина России, выходца из Чечни, который занимался изготовлением и продажей онлайн поддельных документов, сообщает полицейское управление итальянского города.В ходе начатого полгода назад расследования итальянские оперативники получили информацию из Австрии, где прошла антитеррористическая операция. Венские коллеги сообщили, что в районе Милана живет человек, находившийся в контакте с основным объектом расследования в Австрии."Недавние события в Париже, Ницце и Вене предоставили следователям возможность ускорить завершение операции, исполнив в Варезе ордер прокуратуры Милана в отношении 35-летнего россиянина и двух граждан Украины", - говорится в коммюнике. Гражданин РФ находился в Италии на основании заявления о получении убежища, которое он оспаривал в иммиграционном управлении Варезе. Двое украинцев жили в Италии на законных основаниях.В ходе обысков полиция обнаружила и конфисковала 20 поддельных документов, включая паспорта, водительские права и удостоверения личности, четыре компьютера и 14 телефонов. Они будут подвергнуты последующему исследованию.Отмечается, что на деятельность группы мошенников, которую возглавлял арестованный, не повлияли ограничения по COVID-19, введенные в Италии в последние месяцы. Несмотря на наличие поддельных прав, он работал не выходя из своей квартиры. Объявления в профиле Instagram и на сайте даже содержали отметку о гарантии полного выполнения работы, обещая недовольному клиенту возмещение расходов.
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чеченская республика (чечня), ницца, милан, париж, в мире

В Милане россиянина арестовали за изготовление поддельных документов

16:29 12.11.2020 (обновлено: 17:13 12.11.2020)
 
© Фото : Управление полиции МиланаПоддельные документы, изготовлением которых занимался гражданин РФ
Поддельные документы, изготовлением которых занимался гражданин РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Управление полиции Милана
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РИМ, 12 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Миланская полиция арестовала гражданина России, выходца из Чечни, который занимался изготовлением и продажей онлайн поддельных документов, сообщает полицейское управление итальянского города.
В ходе начатого полгода назад расследования итальянские оперативники получили информацию из Австрии, где прошла антитеррористическая операция. Венские коллеги сообщили, что в районе Милана живет человек, находившийся в контакте с основным объектом расследования в Австрии.
"Следственные действия распространились на других иностранцев, включая выходцев из Чеченской Республики, которые занимались подделкой документов", - говорится в сообщении. Преступная группа получала заявки на работу по телефону или через сайт. Стоимость услуг, в зависимости от типа заказу, составляла от 300 до 1500 евро. Получателей фальшивых документов установить пока не удалось, отмечает полиция.
"Недавние события в Париже, Ницце и Вене предоставили следователям возможность ускорить завершение операции, исполнив в Варезе ордер прокуратуры Милана в отношении 35-летнего россиянина и двух граждан Украины", - говорится в коммюнике. Гражданин РФ находился в Италии на основании заявления о получении убежища, которое он оспаривал в иммиграционном управлении Варезе. Двое украинцев жили в Италии на законных основаниях.
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В ходе обысков полиция обнаружила и конфисковала 20 поддельных документов, включая паспорта, водительские права и удостоверения личности, четыре компьютера и 14 телефонов. Они будут подвергнуты последующему исследованию.
Отмечается, что на деятельность группы мошенников, которую возглавлял арестованный, не повлияли ограничения по COVID-19, введенные в Италии в последние месяцы. Несмотря на наличие поддельных прав, он работал не выходя из своей квартиры. Объявления в профиле Instagram и на сайте даже содержали отметку о гарантии полного выполнения работы, обещая недовольному клиенту возмещение расходов.
 
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