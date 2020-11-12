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Во Владивостоке водителя "фургаломобиля" арестовали на десять суток
Во Владивостоке водителя "фургаломобиля" арестовали на десять суток
Первореченский районный суд Владивостока назначил 10 суток административного ареста водителю так называемого "фургаломобиля" Ростиславу Смоленскому за... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T05:00
2020-11-12T05:00
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
владивосток
хабаровский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока назначил 10 суток административного ареста водителю так называемого "фургаломобиля" Ростиславу Смоленскому за демонстрирование запрещенной символики, сообщила РИА Новости помощник председателя суда Александра Чухиль.В июле водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку обвиняемого в убийствах экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, в Хабаровске был арестован на восемь суток. В соцсетях этот автомобиль после несогласованных акций начали называть "фургаломобиль".Она отметил, что есть 10 суток на обжалование решения в Приморском краевом суде. "Сведений об обжаловании пока нет", - добавила Чухиль.В Приморском краевом суде РИА Новости также сообщили, что жалоба по решению в отношении Смоленского не поступала.Защитник Смоленского Дмитрий Зубарев сообщил журналистам, что на его подзащитного был составлен административный протокол из-за висящего в салоне автомобиля ароматизатора воздуха с изображением, схожим с символикой одной из запрещенных в РФ экстремистских организаций. Защитник отметил, что в четверг планируется подать жалобу в Приморский краевой суд, а если он оставит в силе решение районного суда, то защита намерена обратиться в ЕСПЧ. Ряд Telegram-каналов сообщает, что Смоленский во Владивостоке участвовал в сборе подписей в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Басманный суд продлил срок его ареста до 9 декабря.
https://ria.ru/20201020/furgal-1580658456.html
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владивосток
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, владивосток, хабаровский край, происшествия

Во Владивостоке водителя "фургаломобиля" арестовали на десять суток

05:00 12.11.2020
 
© Фото : @starfood_russia_khv/InstagramФургаломобиль
Фургаломобиль - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : @starfood_russia_khv/Instagram
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока назначил 10 суток административного ареста водителю так называемого "фургаломобиля" Ростиславу Смоленскому за демонстрирование запрещенной символики, сообщила РИА Новости помощник председателя суда Александра Чухиль.
В июле водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку обвиняемого в убийствах экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, в Хабаровске был арестован на восемь суток. В соцсетях этот автомобиль после несогласованных акций начали называть "фургаломобиль".
"Накануне судья вынес постановление, которым признал (Смоленского) виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций") и назначил ему административный арест сроком на 10 суток. Срок отбытия исчислять с 00.10 11 ноября", - сказала собеседница.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Омбудсмен рассказала об условиях содержания Фургала в СИЗО
Она отметил, что есть 10 суток на обжалование решения в Приморском краевом суде. "Сведений об обжаловании пока нет", - добавила Чухиль.
В Приморском краевом суде РИА Новости также сообщили, что жалоба по решению в отношении Смоленского не поступала.
Защитник Смоленского Дмитрий Зубарев сообщил журналистам, что на его подзащитного был составлен административный протокол из-за висящего в салоне автомобиля ароматизатора воздуха с изображением, схожим с символикой одной из запрещенных в РФ экстремистских организаций. Защитник отметил, что в четверг планируется подать жалобу в Приморский краевой суд, а если он оставит в силе решение районного суда, то защита намерена обратиться в ЕСПЧ. Ряд Telegram-каналов сообщает, что Смоленский во Владивостоке участвовал в сборе подписей в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Басманный суд продлил срок его ареста до 9 декабря.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалВладивостокХабаровский крайПроисшествия
 
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