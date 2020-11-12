https://ria.ru/20201112/abkhaziya-1584296030.html

Бжания пригласил Путина посетить Абхазию

Бжания пригласил Путина посетить Абхазию

Лидер Абхазии Аслан Бжания пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:50

2020-11-12T14:50

2020-11-12T14:50

россия

аслан бжания

владимир путин

абхазия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584290759_0:255:3122:2012_1400x0_80_0_0_41b878c63429ca11328abb3d838989b7.jpg

СОЧИ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер Абхазии Аслан Бжания пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику."Хотел бы довести до вашего сведения, вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии. Приглашаю к нам в гости", - сказал Бжания на встрече с Путиным.

россия

абхазия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аслан бжания, владимир путин, абхазия, в мире