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Бжания пригласил Путина посетить Абхазию
Бжания пригласил Путина посетить Абхазию
Лидер Абхазии Аслан Бжания пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:50
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россия
аслан бжания
владимир путин
абхазия
в мире
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СОЧИ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер Абхазии Аслан Бжания пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику."Хотел бы довести до вашего сведения, вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии. Приглашаю к нам в гости", - сказал Бжания на встрече с Путиным.
россия
абхазия
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россия, аслан бжания, владимир путин, абхазия, в мире

Бжания пригласил Путина посетить Абхазию

14:50 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер Абхазии Аслан Бжания пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику.
"Хотел бы довести до вашего сведения, вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии. Приглашаю к нам в гости", - сказал Бжания на встрече с Путиным.
 
РоссияАслан БжанияВладимир ПутинАбхазияВ мире
 
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