https://ria.ru/20201111/zhkkh-1584142268.html

Воронежская облдума рассмотрела более 500 обращений по вопросам ЖКХ

Воронежская облдума рассмотрела более 500 обращений по вопросам ЖКХ

Более 500 обращений по вопросам ЖКХ рассмотрели в ходе тематической недели депутаты Воронежской областной думы, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:36

2020-11-11T16:36

2020-11-11T16:36

воронежская область

владимир нетесов

жкх

госжилинспекция

воронежская областная дума

воронеж

общество

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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Более 500 обращений по вопросам ЖКХ рассмотрели в ходе тематической недели депутаты Воронежской областной думы, говорится в сообщении заксобрания.Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции все приемы велись в дистанционном формате. К решению вопросов привлекались специалисты Госжилинспекции, областного департамента ЖКХ и энергетики, администрации Воронежа, юристы общественной приемной. По поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова депутаты регионального парламента провели приемы в своих округах. Всего в решении проблем ЖКХ приняли участие свыше 30 народных избранников.Руководитель региональной общественной партийной приемной, заместитель председателя комитета Воронежской областной думы по ЖКХ, энергетике и тарифам Марина Андрейчук отметила, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства требуют оперативного реагирования, поэтому было много выездов на места. В частности, жители Ленинского района сообщили, что на границе частного сектора и квартала многоэтажной застройки образовалась несанкционированная свалка, которую никто не убирает. Оказалось, что вопрос этот актуален для всех микрорайонов. Депутаты профильных комитетов областного и городского парламентов намерены найти законодательное решение проблемы.В ходе тематической недели приемов граждан по вопросам ЖКХ положительное решение удалось найти по трети всех обращений. "Такая форма работы, как тематические приемы, позволяют нам оперативно решать вопросы жителей области, попавших в трудную ситуацию. Кроме того, на основе полученной информации мы формируем базу для законопроектов, которые принимаются в Воронежской областной думе, а также информируем органы местного самоуправления о необходимости разработки нормативных правовых актов муниципального уровня", - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Каждому обратившемуся в ходе дистанционного приема, по телефону или в электронном виде были даны юридические консультации и подробные разъяснения профильных специалистов. Все проблемные вопросы, требующие детальной проработки, взяты под контроль депутатами Воронежской областной думы.

https://ria.ru/20201030/duma-1582248150.html

https://realty.ria.ru/20201109/zhkkh-1583775600.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, жкх, госжилинспекция, воронежская областная дума, воронеж, общество