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Животные — не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах
Животные — не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах
Активисты движения "НЕТОВАР" хотят установить законодательный запрет на продажу в российских магазинах собак и кошек. Милые питомцы на проходе – хороший маркетинговый ход. Стоят дорого и провоцируют прохожих на эмоциональную, спонтанную покупку.
2020-11-11T17:38
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ритейл
кошки
собаки
торговля
животные
видео
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Часто, наигравшись, животных отдают в приют, да и само длительное пребывание кошек и собак в стеклянных боксах чревато последствиями. Волонтеры собрали уже более 130 тысяч подписей, и, кажется, все-таки меняют систему, так как зооритейлеры начинают сами отказываться от такой торговли.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Животные – не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах
Активисты движения «НЕТОВАР» хотят установить законодательный запрет на продажу в российских магазинах собак и кошек. Милые питомцы на проходе – хороший маркетинговый ход. Стоят дорого и провоцируют прохожих на эмоциональную, спонтанную покупку. Часто, наигравших, животных отдают в приют, да и само длительное пребывание кошек и собак в стеклянных боксах чревато последствиями. Волонтеры собрали уже более 130 тысяч подписей, и, кажется, все-таки меняют систему, так как зооритейлеры начинают сами отказываться от такой торговли.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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353
60
видео, ритейл, кошки, собаки, торговля, животные, видео
Животные — не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах
Активисты движения "НЕТОВАР" хотят установить законодательный запрет на продажу в российских магазинах собак и кошек. Милые питомцы на проходе – хороший маркетинговый ход. Стоят дорого и провоцируют прохожих на эмоциональную, спонтанную покупку.
2020-11-11T17:38
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PT4M44S

Животные — не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах

17:38 11.11.2020 (обновлено: 18:11 11.11.2020)
 
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Активисты движения "НЕТОВАР" хотят установить законодательный запрет на продажу в российских магазинах собак и кошек. Милые питомцы на проходе – хороший маркетинговый ход. Стоят дорого и провоцируют прохожих на эмоциональную, спонтанную покупку.
Часто, наигравшись, животных отдают в приют, да и само длительное пребывание кошек и собак в стеклянных боксах чревато последствиями. Волонтеры собрали уже более 130 тысяч подписей, и, кажется, все-таки меняют систему, так как зооритейлеры начинают сами отказываться от такой торговли.
 
РитейлкошкисобакиТорговляЖивотныеВидео
 
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