https://ria.ru/20201111/zhivotnye---ne-tovar-aktivisty-protiv-prodazhi-koshek-i-sobak-v-magazinakh--1584157838.html
Животные — не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах
Животные — не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах
Активисты движения "НЕТОВАР" хотят установить законодательный запрет на продажу в российских магазинах собак и кошек. Милые питомцы на проходе – хороший маркетинговый ход. Стоят дорого и провоцируют прохожих на эмоциональную, спонтанную покупку.
2020-11-11T17:38
2020-11-11T17:38
2020-11-11T18:11
ритейл
кошки
собаки
торговля
животные
видео
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Часто, наигравшись, животных отдают в приют, да и само длительное пребывание кошек и собак в стеклянных боксах чревато последствиями. Волонтеры собрали уже более 130 тысяч подписей, и, кажется, все-таки меняют систему, так как зооритейлеры начинают сами отказываться от такой торговли.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584156239_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_c0e00125680f9e13aa612efcb919270e.jpg
Животные – не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах
Активисты движения «НЕТОВАР» хотят установить законодательный запрет на продажу в российских магазинах собак и кошек. Милые питомцы на проходе – хороший маркетинговый ход. Стоят дорого и провоцируют прохожих на эмоциональную, спонтанную покупку. Часто, наигравших, животных отдают в приют, да и само длительное пребывание кошек и собак в стеклянных боксах чревато последствиями. Волонтеры собрали уже более 130 тысяч подписей, и, кажется, все-таки меняют систему, так как зооритейлеры начинают сами отказываться от такой торговли.
2020-11-11T17:38
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PT4M44S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ритейл, кошки, собаки, торговля, животные, видео
Животные — не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах
17:38 11.11.2020 (обновлено: 18:11 11.11.2020)
Активисты движения "НЕТОВАР" хотят установить законодательный запрет на продажу в российских магазинах собак и кошек. Милые питомцы на проходе – хороший маркетинговый ход. Стоят дорого и провоцируют прохожих на эмоциональную, спонтанную покупку.