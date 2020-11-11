https://ria.ru/20201111/zhivotnye---ne-tovar-aktivisty-protiv-prodazhi-koshek-i-sobak-v-magazinakh--1584157838.html

Животные — не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах

Животные — не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах

Активисты движения "НЕТОВАР" хотят установить законодательный запрет на продажу в российских магазинах собак и кошек. Милые питомцы на проходе – хороший маркетинговый ход. Стоят дорого и провоцируют прохожих на эмоциональную, спонтанную покупку.

2020-11-11T17:38

2020-11-11T17:38

2020-11-11T18:11

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Часто, наигравшись, животных отдают в приют, да и само длительное пребывание кошек и собак в стеклянных боксах чревато последствиями. Волонтеры собрали уже более 130 тысяч подписей, и, кажется, все-таки меняют систему, так как зооритейлеры начинают сами отказываться от такой торговли.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Животные – не товар: активисты против продажи кошек и собак в магазинах Активисты движения «НЕТОВАР» хотят установить законодательный запрет на продажу в российских магазинах собак и кошек. Милые питомцы на проходе – хороший маркетинговый ход. Стоят дорого и провоцируют прохожих на эмоциональную, спонтанную покупку. Часто, наигравших, животных отдают в приют, да и само длительное пребывание кошек и собак в стеклянных боксах чревато последствиями. Волонтеры собрали уже более 130 тысяч подписей, и, кажется, все-таки меняют систему, так как зооритейлеры начинают сами отказываться от такой торговли. 2020-11-11T17:38 true PT4M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, ритейл, кошки, собаки, торговля, животные, видео