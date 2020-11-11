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В Москве запретили массовые мероприятия в новогодние праздники

В Москве запретили массовые мероприятия в новогодние праздники

В Москве не будут проводить массовые мероприятия во время новогодних праздников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:23

2020-11-11T18:23

2020-11-11T19:53

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Москве не будут проводить массовые мероприятия во время новогодних праздников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Собянин напомнил, что Новый год — традиционно семейный праздник, поэтому у многих принято отмечать его дома с близкими.Накануне мэр объявил о введении дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19. Так, начиная с 13 ноября и по 15 января в столице перестанут обслуживать посетителей ресторанов, кафе, ночных клубов, караоке и баров с 23:00 до 06:00 (кроме торговли навынос и доставку). То есть все эти заведения в новогоднюю ночь будут закрыты.Студентов вузов и колледжей отправили на дистанционку, заблокировав им транспортные карты, а максимальную вместимость в театрах, кино и концертных залах сократили до 25 процентов от общего количества мест. Также приостановили проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий (исключение — официальные мероприятия от органов исполнительной власти). На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать действия с департаментом спорта Москвы и столичным управлением.Дальнейшие решения об ограничениях из-за коронавируса, по словам Собянина, могут принять через две-три недели.По последним данным, в столице с начала эпидемии SARS-CoV-2 заразились более 485 тысяч человек (всего в России — 1 836 960), около 7,5 тысячи пациентов скончались. За прошедшие сутки в городе выявили еще 4477 случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/restorany-1584008522.html

https://ria.ru/20201111/pandemiya-1584109022.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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